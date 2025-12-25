Yamil Santoro leyó mal la carta a Papá Noel de su hija y el regalo se volvió viral
Una nena pidió un regalo para Navidad a su familia, pero se confundieron y compraron cualquier cosa.
Un insólito y tierno error familiar terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales y más comentados de la Navidad. Clara, la pequeña hija de Yamil Santoro, había pedido como regalo una máquina para hacer squishies, los populares juguetes blandos y coloridos, pero su familia interpretó mal el pedido y le compró una máquina para hacer sándwiches.
Al momento de abrir el paquete, la sorpresa y las risas llegaron. "Papá, me estás jodiendo. Me engañaste. No es mío esto", dice la nena sin entender si era una broma o realmente estaba pasando.
"¿Pero qué le pediste vos a Papá Noel?", preguntó el padre también confundido. "Una máquina para hacer squishies", respondió la pequeña sin poder creer la sandwichera que había recibido.
En ese momento, las risas estallaron, ya que nadie se esperaba ese desenlace. El malentendido quedó registrado en un video que muestra el instante exacto en el que la nena abre el regalo. Al descubrir que dentro de la caja no estaba lo que esperaba, su reacción, tan espontánea como sincera, generó risas y empatía entre miles de usuarios.
Según se puede ver en las imágenes, la familia no leyó con atención el pedido y asoció todo con un electrodoméstico de cocina, lo que derivó en un regalo completamente distinto al soñado por la pequeña. La sorpresa fue total y su expresión no tardó en llamar la atención.
El video se viralizó en cuestión de minutos en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron situaciones similares y destacaron la naturalidad de la reacción de la nena. Entre comentarios divertidos y mensajes de ternura, el clip se transformó en uno de los momentos más compartidos de las fiestas.
En otra de las imágenes que se compartió, se ve a Clara ofendida por la confusión que tuvo su familia. "Me regalaron una máquina para hacer sándwiches. Ahora le voy a contar todo a mamá", dice molesta.
