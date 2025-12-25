Cómo devolver una regalo de Navidad que se compró por Internet

Para que esto pueda cumplirse, "es importante que el consumidor conserve siempre el embalaje en perfectas condiciones", según aconsejan en Defensa al Consumidor de la Ciudad.

La ley 3.006 de la Ciudad de Buenos Aires establece además que, si no se especifica un plazo, eso equivale a que la empresa se haya comprometido a cumplir en 15 días. A partir del día 16, deberá resarcir al consumidor con un 1% del valor de la compra por cada día adicional de demora.

Cómo devolver una compra hecha por Internet

Si quieres devolver un producto, envíalo a la dirección que aparece en el paquete que has recibido o comunicate con la tienda para corroborar la dirección. También puedes ver los datos en la factura que lo acompaña.

No olvides adjuntar el formulario de devolución en el paquete. Encontrarás el documento en la caja del producto que has comprado. También lo puedes encontrar en la web en la que has hecho la compra.

Puedes enviar los productos por correo normal, certificado o mensajería, siempre teniendo en cuenta los siguientes casos:

- Si existe un defecto en el artículo o no es exactamente lo que habías pedido puedes alegar falta de conformidad. En este caso, los gastos de envío correrán a cargo de la tienda, que debe reembolsarte el dinero correspondiente a los gastos de envío además del precio del producto.

- Si devuelves el producto porque no lo quieres, los gastos de envío correrán de tu parte.

¿Qué tener en cuenta para poder reclamar ante un eventual incumplimiento?

Antes de comprar, conviene guardar capturas de pantalla de las ofertas y conversaciones por chat con el vendedor. También conservar todos los correos electrónicos que se reciban por la operación.

Se debe reclamar, además, el envío de la factura y quedarse con un remito de entrega. La factura también será clave para hacer cumplir la garantía.

Si no hay una respuesta satisfactoria de la empresa, el reclamo se puede hacer online y desde cualquier parte del país en la Ventanilla Única Federal del organismo nacional de Defensa del Consumidor.