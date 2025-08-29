Enfrentamiento a tiros en barrio de Mar del Plata: hay pánico entre los vecinos
Los vecinos del barrio aseguraron que las disputas entre bandas son usuales en esta zona de Mar del Plata y reclamaron mayor presencia policial.
Dos bandas de delincuentes se enfrentaron a los tiros este viernes por la mañana en el barrio Nuevo Golf de la ciudad bonaerense de Mar del Plata y todo el violento episodio fue registrado por varios vecinos con sus teléfonos celulares mientras buscaban refugio para guarecerse de los disparos.
Como era de esperar las violentas imágenes se volvieron rápidamente virales en las redes sociales. Según consignó Ahora Mar del Plata "el intercambio de disparos provocó terror en la zona y obligó a muchos vecinos a refugiarse dentro de sus viviendas, mientras otros buscaban resguardo detrás de muros o vehículos estacionados en la calle".
En las imágenes puede verse a un hombre apostado en la terraza de una casa, en actitud desafiante con un arma en la mano y efectuando tiros al aire en medio de una disputa barrial que involucró a dos bandas.
“Está con la pistola, métanse para adentro”, se escucha decir a un vecino en uno de los registros que circularon en las redes sociales.
De acuerdo con las primeras informaciones, la confrontación se originó en una pelea entre grupos rivales, que buscaron zanjar sus diferencias a los tiros, en la vía pública y a plena luz del día.
Según informaron fuentes vinculadas con la investigación afortunadamente no se registraron personas heridas, aunque se encontraron vainas servidas en la vía pública, lo que confirmó la utilización de armas de fuego durante la disputa.
Las grabaciones, en las que se ve con claridad al hombre en el techo de una casa realizando los disparos, se transformaron en la principal prueba para avanzar en la causa.
Tras el violento episodio los vecinos del barrio manifestaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial tras asegurar que las disputas entre bandas en la zona son frecuentes y generan un clima de inseguridad permanente.
