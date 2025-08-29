Enfrentamiento a tiros en barrio de Mar del Plata: hay pánico entre los vecinos

De acuerdo con las primeras informaciones, la confrontación se originó en una pelea entre grupos rivales, que buscaron zanjar sus diferencias a los tiros, en la vía pública y a plena luz del día.

Según informaron fuentes vinculadas con la investigación afortunadamente no se registraron personas heridas, aunque se encontraron vainas servidas en la vía pública, lo que confirmó la utilización de armas de fuego durante la disputa.

Las grabaciones, en las que se ve con claridad al hombre en el techo de una casa realizando los disparos, se transformaron en la principal prueba para avanzar en la causa.

Tras el violento episodio los vecinos del barrio manifestaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial tras asegurar que las disputas entre bandas en la zona son frecuentes y generan un clima de inseguridad permanente.