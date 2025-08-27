Mar del Plata: compró un Falcon verde impecable, pero lo chocó apenas se lo entregaron

Lucas, oriundo de Mar del Plata, es un fanático declarado de los Ford Falcon y había encontrado en redes sociales la oportunidad de hacerse con un ejemplar original de 1972 en impecable estado. Sin dudarlo, emprendió el viaje hasta Mar del Tuyú para concretar la compra. Sin embargo, la emoción se transformó en preocupación cuando, ya de regreso, en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, el conductor perdió el dominio del auto y terminó impactando contra una columna de alumbrado. "Para todos los que han llamado y se están preocupando, estamos vivos, con golpes, fracturas y cortes", escribió Lucas en sus redes sociales después de que los medios locales difundieran el accidente.