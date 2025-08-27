Mar del Plata: compró un Falcon verde impecable, pero lo chocó apenas se lo entregaron
El fanático viajó a Mar del Tuyú a buscar un modelo 1972 y, al volver a su ciudad, perdió el control y se estrelló contra un poste de luz.
Un marplatense, apasionado por los autos antiguos, viajó hasta Mar del Tuyú para adquirir un Ford Falcon de colección, modelo 1972, pero la felicidad le duró apenas unas horas: al regresar a su ciudad por la ruta 11 perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste de luz.
Lucas, oriundo de Mar del Plata, es un fanático declarado de los Ford Falcon y había encontrado en redes sociales la oportunidad de hacerse con un ejemplar original de 1972 en impecable estado. Sin dudarlo, emprendió el viaje hasta Mar del Tuyú para concretar la compra. Sin embargo, la emoción se transformó en preocupación cuando, ya de regreso, en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, el conductor perdió el dominio del auto y terminó impactando contra una columna de alumbrado. "Para todos los que han llamado y se están preocupando, estamos vivos, con golpes, fracturas y cortes", escribió Lucas en sus redes sociales después de que los medios locales difundieran el accidente.
El siniestro ocurrió el lunes por la tarde. Lucas acababa de comprar el Falcon y regresaba a Mar del Plata, contento por haber conseguido finalmente el auto que buscaba desde hace años. A raíz del choque, sufrió diversas lesiones, aunque ninguna considerada de gravedad, y fue atendido por el sistema sanitario de Mar Chiquita.
El accidente movilizó a varias fuerzas: Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y Aubasa participaron del operativo en la ruta 11, llevando adelante tareas de prevención y el retiro del vehículo siniestrado. Las imágenes del choque generaron preocupación entre quienes conocían a Lucas y sabían del viaje para comprar el Falcon. El propio fanático aclaró su estado de salud en redes: "Recién lo un auto que quise hace años. Estoy internado en Vidal", explicó.
Además, ante los comentarios “absurdos” que empezaron a circular, Lucas prometió no darles el gusto a quienes se burlaron de la situación y aseguró que se enfocará en recuperar su querido Falcon.
