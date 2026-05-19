Encontraron el cuerpo de un joven en el Ceamse de Ensenada
La víctima fue hallada entre los montículos de basura. Se barajan varias hipótesis y se analizan las rutas de los camiones recolectores.
El cuerpo sin vida de un joven de 27 años fue encontrado entre los montículos de basura del Ceamse de Ensenada. Tras identificar a la víctima, el misterio recae ahora en establecer cómo llegó el cadáver hasta el predio.
El macabro hallazgo se produjo cerca de la medianoche del jueves cuando un operador del área de tratamiento de la empresa descubrió la presencia de dos piernas humanas entre los desechos que estaba listos para ser trasladados a la trituradora. De inmediato detuvo el procedimiento, bajó la carga de residuos y dio aviso a un compañero.
Cuando la policía llegó al predio del Ceamse se encontró con la horrífica escena. Según los primeros datos recabados, el cadáver pertenecía a un hombre joven y presentaba a simple vista lesiones en la cara, hematomas y excoriaciones.
Médicos del SAME constataron el fallecimiento mientras que la Policía Científica inició las pericias en el lugar. De acuerdo con los especialistas, muchas de las heridas que padecía el cuerpo podrían haber sido provocadas por la presión de la prensa del camión recolector.
¿Quién era el joven hallado muerto en el Ceamse?
El hallazgo dio inicio a una ardua investigación. En un primer momento, la víctima fue registrada como un NN masculino de entre 30 y 40 años, y de aproximadamente 1,70 metros de altura. Sin embargo, el caso arrojó novedades más precisas en las últimas horas cuando, según informó El Día, los investigadores lograron identificar el cuerpo.
Se trataba de Óscar Eduardo Conobbio, un joven de 27 años. Si bien su domicilio estaba radicado en la calle 80 entre 121 y 122, trascendió que el joven se encontraba en situación de calle y que era conocido por frecuentar la zona de Plaza Olazábal.
La identificación de Conobbio fue posible gracias a una copia de su DNI encontrada en uno de los bolsillos del pantalón que llevaba puesto.
Las pericias también determinaron que el hombre llevaba muerto entre ocho y doce horas antes del hallazgo. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata.
Las escalofriantes hipótesis que investiga la Justicia
Ahora la gran incógnita recae en determinar cómo llegó el cuerpo del joven al predio del Ceamse. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que fue trasladado dentro de un camión recolector que esa misma noche había descargado basura.
A partir de ahí, los investigadores trataron de identificar qué camiones entraron al predio aquel jueves y qué recorrido habían realizado en las horas previas.
Luego de obtener los datos respecto a qué barrios recorrieron, en qué franja horaria y en qué calles recolectaron la basura, los investigadores centrarán la búsqueda en el análisis de las cámaras de seguridad.
En ese sentido, se barajan dos hipótesis: la primera es que la víctima haya estado durmiendo dentro del contenedor para resguardarse del frío y que, por motivos que se desconocen, no haya podido salir o dar aviso para pedir ayuda cuando el camión procedió a levantar la carga para arrojarla dentro de la caja compactadora.
La segunda hipótesis, y sin dudas la más inquietante, es que Conobbio haya sido víctima de una brutal agresión y que, para descartar su cuerpo, lo colocaron dentro del contenedor de basura. La autopsia será determinante en este caso para establecer la causa de muerte del joven.
En paralelo, los investigadores también se centran en quién era la víctima, cuál era su entorno, qué lugares frecuentaba y quiénes fueron las últimas personas en verlo con vida.
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