Entradera en Colegiales: le robaron las llaves a una mujer y se le metieron en la casa

En un rápido accionar, los efectivos lograron detener a uno de los delincuentes, identificado como Alan Emiliano Giacone, de 30 años. Uno de sus cómplices logró escapar de la escena en el auto robado a la víctima, mientras que el tercero, que estaba esperando dentro de otro auto de apoyo, también está prófugo.

Este último vehículo, un Fiat Mobi que utilizaba la banda para cometer sus delitos, fue hallado por personal de la Comisaría Vecinal 14 B abandonado en Gorriti al 6000, en Palermo.

Dentro del auto, los policías encontraron dos inhibidores, el DNI a nombre de la mujer víctima del robo, 39.200 pesos, dos billetes de un dólar y un billete mexicano de cincuenta pesos. Además, había un celular marca motorola de color negro, un morral de color negro y tres fundas de celular transparente tipo silicona.

En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro. En las últimas horas se analizaban las cámaras de seguridad para establecer el recorrido de los otros dos delincuentes prófugos, identificarlos y detenerlos.

