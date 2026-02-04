Entradera en Colegiales: le robaron las llaves a una mujer y se le metieron en la casa
Los delincuentes utilizaron un inhibidor en los Bosques de Palermo para llevarse el vehículo y tener acceso a la dirección de la víctima.
Tres delincuentes le robaron el auto a una mujer con las llaves y los documentos dentro, entraron a su casa y golpearon al marido. Ocurrió en el barrio porteño de Colegiales, donde uno de los ladrones fue detenido, pero los otros dos siguen prófugos.
La secuencia delictiva comenzó el martes por la mañana en los Bosques de Palermo mientras la mujer realizaba actividad física en el parque. Según las primeras versiones, los delincuentes habrían utilizado un inhibidor para robar el auto de la víctima, un Volkswagen Up que estaba estacionado. Una vez dentro del vehículo, tuvieron acceso a los documentos con la dirección de su casa y a las llaves de ingreso a la vivienda.
Tras llevarse el auto, se dirigieron hacia la calle Enrique Martínez al 200, en Colegiales, donde irrumpieron en el departamento de la mujer utilizando las llaves y sin forzar la entrada. Lo que no pensaron los delincuentes, es que en el interior de la vivienda se encontraban E.B., de 64 años, marido de la víctima, y el hijo de ambos.
Una vez dentro de la casa, se toparon con el hombre, a quien comenzarlo a pegarle exigiéndole que les diera dinero y luego lo habrían maniatado. Fue su hijo quien presenció toda la secuencia y llamó a la policía para alertar sobre la situación que estaban padeciendo.
Minutos más tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar en varios móviles policiales y se encontraron con los agresores infraganti, cuando salían de la casa robada.
En un rápido accionar, los efectivos lograron detener a uno de los delincuentes, identificado como Alan Emiliano Giacone, de 30 años. Uno de sus cómplices logró escapar de la escena en el auto robado a la víctima, mientras que el tercero, que estaba esperando dentro de otro auto de apoyo, también está prófugo.
Este último vehículo, un Fiat Mobi que utilizaba la banda para cometer sus delitos, fue hallado por personal de la Comisaría Vecinal 14 B abandonado en Gorriti al 6000, en Palermo.
Dentro del auto, los policías encontraron dos inhibidores, el DNI a nombre de la mujer víctima del robo, 39.200 pesos, dos billetes de un dólar y un billete mexicano de cincuenta pesos. Además, había un celular marca motorola de color negro, un morral de color negro y tres fundas de celular transparente tipo silicona.
En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro. En las últimas horas se analizaban las cámaras de seguridad para establecer el recorrido de los otros dos delincuentes prófugos, identificarlos y detenerlos.
