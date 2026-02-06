IMÁGENES SENSIBLES: un paciente mordió a una enfermera y le arrancó parte de un dedo en Chaco

Tras el brutal ataque, el agresor fue reducido y trasladado con custodia policial a un centro de Salud Mental de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, ubicada a unos 120 kilómetros del hospital, donde quedó internado bajo observación.

En paralelo, la enfermera realizó la denuncia penal correspondiente y se dio intervención a la Justicia chaquea, que ahora investiga las circunstancias del violento episodio y continúa con el seguimiento del caso.