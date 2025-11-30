Entre Ríos: detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 años

Tras varios días de seguimiento, los investigadores lograron ubicarlo en la localidad entrerriana de San José. Con autorización judicial, se montó un operativo de vigilancia hasta confirmar su identidad. Finalmente, el hombre fue arrestado en la calle 17 de agosto al 2800 y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, imputado por el delito de "abuso sexual agravado".

La investigación continúa y la Justicia busca determinar si hubo otras personas involucradas o que hayan encubierto los hechos. El caso reabre el debate sobre la importancia de las redes de contención y la denuncia temprana en situaciones de violencia intrafamiliar.