Entre Ríos: detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 años
La denuncia fue realizada por la víctima, quien reveló que habría tenido dos hijos como consecuencia de las violaciones y que su familia habría encubierto los hechos.
Un hombre de 59 años fue detenido en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos, acusado de haber abusado sexualmente de su hija durante casi tres décadas y de haber tenido dos hijos con ella.
De acuerdo con la investigación, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 6 años y convivía con su padre, su madre y sus hermanos en una vivienda de esa localidad bonaerense de Pilar. Durante años el entorno familiar habría guardado silencio y evitado denunciar, lo que permitió que el agresor continuara con los ataques durante décadas.
Del silencio familiar a la intervención judicial
La mujer, que actualmente tiene 35 años, logró romper el silencio gracias al apoyo de su pareja actual, quien la alentó a presentarse ante la policía, lo que clave para abrir la causa y poner en marcha un operativo para dar con el sospechoso.
La denuncia llegó a la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semeria. Ante la gravedad del caso, se ordenó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, que desplegó tareas de inteligencia para localizar al acusado.
Tras varios días de seguimiento, los investigadores lograron ubicarlo en la localidad entrerriana de San José. Con autorización judicial, se montó un operativo de vigilancia hasta confirmar su identidad. Finalmente, el hombre fue arrestado en la calle 17 de agosto al 2800 y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, imputado por el delito de "abuso sexual agravado".
La investigación continúa y la Justicia busca determinar si hubo otras personas involucradas o que hayan encubierto los hechos. El caso reabre el debate sobre la importancia de las redes de contención y la denuncia temprana en situaciones de violencia intrafamiliar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario