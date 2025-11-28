Impactante video: se prendió fuego un barco en medio del río Paraná y quedó destruido

Subió a 128 la cantidad de víctimas fatales en Hong Kong

Al menos 128 personas murieron esta semana en un impresionante incendio que engulló tres torres en Hong Kong.

El hecho tuvo lugar en el distrito de Tai Po, en el norte de la región de Hong Kong. Las llamas se propagaron por un andamiaje de bambú instalado en la torre, de hecho es uno de los últimos lugares del mundo donde este material aún se utiliza ampliamente en la construcción.

tragico mega incendio edifico hong kong

Según ha informado el Departamento de Transporte de Hong Kong, se ha cerrado un tramo completo de la carretera Tai Po, una de las dos principales de Hong Kong, debido al incendio.

Un video en vivo desde la escena mostraba a los bomberos dirigiendo agua hacia las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera.