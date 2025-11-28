Impactante video: se prendió fuego un barco en medio del río Paraná y quedó destruido
Las autoridades informaron que no se registraron víctimas por el incendio, que sucedió cerca de Villa Urquiza, pero todavía no se sabe qué lo originó.
Una embarcación se prendió fuego este viernes en el río Paraná a la altura de la localidad de Villa Urquiza, en la provincia de Entre Ríos. Todavía no está claro qué originó el incendio, pero el barco quedó destruido.
Las autoridades informaron que no se registraron heridos a bordo del yate denominado Tango, según reportaron medios de Entre Ríos. Pero mientras tanto, las redes sociales se vieron inundadas durante la tarde por imágenes del incendio en el medio del río Paraná.
El siniestro ocurrió poco antes de que llegara a Villa Urquiza, una localidad sobre el río Paraná que está a 45 kilómetros de la ciudad de Paraná. La Policía de Entre Ríos investiga el caso.
En los videos que se volvieron virales durante la tarde se puede ver el momento en que las llamas engullen la cubierta del barco mientras se elevaba una columna de humo denso y oscuro.
Un arenero intentó acercarse a la embarcación para ayudar a la tripulación, pero fue imposible controlar las llamas. Eventualmente fue necesario dejar que el incendio siguiera su curso hasta que el foco se agotó solo.
