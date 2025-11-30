Cuándo será el próximo feriado en argentina: la cuenta regresiva
Diciembre suma dos feriados, aunque solo uno de ellos se convierte en un fin de semana largo que permite estirar el descanso antes de cerrar el año.
Con el cierre del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, muchas familias están pensando en el próximo feriado para cortar la rutina. Aunque todavía falta un toque, diciembre llega con dos jornadas especiales que traen un respiro antes del cierre del año.
Solo una de ellas arma un descanso extendido de tres días, ideal para una escapada o simplemente para bajar un cambio.
Los feriados que restan en diciembre
Diciembre tiene dos feriados clave que marcan el ritmo del cierre del año. El primero es el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que este año cae lunes y habilita un fin de semana largo de tres días ideal para recargar energías antes de las fiestas.
El otro descanso del mes es el 25 de diciembre, que cae jueves. Como no hubo decreto de feriado puente ni día no laborable para el viernes 26, la Navidad no generará un fin de semana largo, dejando apenas una jornada libre en medio de la agenda festiva.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
