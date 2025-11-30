La decisión irreversible del Gobierno con el feriado del 8 de diciembre: ¿hay fin de semana largo?
La gestión de Javier Milei definió el calendario oficial y determinó qué pasa con el próximo feriado, penúltimo del año.
Los argentinos tendrán un nuevo fin de semana largo en el calendario de diciembre, debido a que el lunes 8 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, se mantiene como feriado inamovible, confirmando así un descanso de tres días para gran parte del país.
La confirmación disipa las dudas que surgieron con otros días festivos de 2025 que fueron trasladados para promover fines de semana largos con fines turísticos. En este caso, al ser una fecha religiosa inamovible por ley, el feriado se sostiene en el lunes, tal como estaba estipulado.
La cercanía con el inicio de las fiestas de fin de año convierte a este fin de semana largo en una oportunidad clave para el turismo interno, permitiendo a muchas familias realizar una última escapada o aprovechar el tiempo libre para organizar las compras navideñas o armar el tradicional árbol de Navidad.
Lo que también decidió entonces el Gobierno es no agregar ningún puente turístico como sí hizo en noviembre, cuando algunos argentinos gozaron de un fin de semana extra largo de hasta cuatro días.
Cómo es el fin de semana largo de diciembre
- Fin de semana largo de tres días asegurado: El feriado del lunes 8 de diciembre garantiza un fin de semana de tres días, sumando el sábado 6 y el domingo 7.
Qué feriados quedan en 2025
Contando el de diciembre, le quedan dos feriados al año:
- Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).
