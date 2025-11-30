La decisión irreversible del Gobierno con el feriado del 8 de diciembre: ¿hay fin de semana largo?

Cómo es el fin de semana largo de diciembre

El lunes 8 de diciembre es feriado por ser el Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año cae lunes y se forma un fin de semana largo de tres días.

Fin de semana largo de tres días asegurado: El feriado del lunes 8 de diciembre garantiza un fin de semana de tres días, sumando el sábado 6 y el domingo 7.

Qué feriados quedan en 2025

Contando el de diciembre, le quedan dos feriados al año:

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el feriado inamovible del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.

fin de semana largo por el feriado inamovible del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).