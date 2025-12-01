Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 1 de diciembre
Según el Servicio Meteorológico Nacional, arranca el último mes del año con clima inestable y nuevas lluvias en el AMBA.
Luego de un fin de semana con clima inestable, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir más lluvias de variada intensidad, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional espera que las lluvias este lunes, siendo fuertes en la madrugada y aisladas en la mañana, bajando a chaparrones en la tarde; pero el clima tendería a mejorar desde la noche, con cielo mayormente nublado, mientras que las temperaturas serían de entre 18 y 23 grados.
De echo, el SMN mantenía para este lunes un alerta amarillo por lluvias fuertes para el AMBA y la costa bonaerense, que regía en horas de la madrugada y nuevamente en la tarde.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el SMN, la semana continúa el martes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 18 y 27 grados.
Para el miércoles, se anticipa una jornada con cielo ligeramente nublado, acompañado de marcas que oscilarán entre 17 y 28 grados, sintiéndose un leve ascenso térmico.
Para el jueves y viernes retornaría el calor, con cielo algo nublado en ambas jornadas, y temperaturas que rondarán entre 20 y 22 grados de mínima, respectivamente; y 30 y 32 de máxima.
