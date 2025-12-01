Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 1 de diciembre

Para el miércoles, se anticipa una jornada con cielo ligeramente nublado, acompañado de marcas que oscilarán entre 17 y 28 grados, sintiéndose un leve ascenso térmico.

Para el jueves y viernes retornaría el calor, con cielo algo nublado en ambas jornadas, y temperaturas que rondarán entre 20 y 22 grados de mínima, respectivamente; y 30 y 32 de máxima.