Entre Ríos: tres adolescentes filmaron cómo mataron a un gato y subieron el video a las redes sociales
Los jovenes de entre 14 y 16 años de General Ramírez fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía tras las brutales agresiones contra el animal.
Un video subido a las redes sociales mostró la crueldad de con la que tres jóvenes torturaron y mataron a un gato. Las imágenes desataron la indignación de los vecinos de la localidad entrerriana de General Ramírez.
Los hechos tuvieron como protagonistas a tres adolescentes de entre 14 y 16 años, quienes no solo cometieron la agresión sino que se encargaron de documentarla y distribuirla en sus entornos digitales.
De acuerdo a lo que muestra el video, el cual es extremadamente sensible para publicar, el animal era un gato negro y se puede ver a los adolescentes que comienzan a agarrarlo de la cola para golpearlo contra el suelo. Seguido a esto, le pegan con una gomera y continuamente le dan patadas en la cabeza.
Una de las partes más siniestras es cuando uno de los chicos intenta “acariciarlo” para que otro le termine pegando nuevamente con su pie en la cabeza y le dé uno de los golpes mortales al animal que estaba agonizando.
“Acá ya no estamos hablando de maltrato, estamos hablando de tortura”, dijo a UNO Sabrina Devolder, integrante de la organización protectora de animales Amigos de los Perros.
Según describió Devolder, son en total tres registros audiovisuales, aunque la organización solo hizo público uno de ellos. En los videos se observa al felino siendo golpeado, arrastrado, levantado de la cola y azotado. En otro tramo de la secuencia, los jóvenes habrían incitado a perros para que atacaran al animal. Las imágenes, según indicó la referente, habrían sido compartidas por los propios involucrados a través de redes sociales y grupos vinculados a una institución escolar.
la organización se puso en contacto con sus familias y luego radicó la denuncia en la comisaría de General Ramírez, que deberá elevarla a la Fiscalía de Diamante, la ciudad cabecera del departamento al que pertenece la localidad. “Los menores fueron identificados, se notificó a la familia y luego hicimos la denuncia correspondiente”, señaló Devolder. El principal elemento incorporado como prueba es el propio registro audiovisual de los hechos.
Debido a que los implicados serían menores de edad, su situación deberá ser evaluada dentro del régimen legal correspondiente. Será la Fiscalía la que determine cómo avanza la investigación y qué medidas adoptar a partir del material aportado.
Devolder relató que algunos familiares de los involucrados minimizaron lo ocurrido y lo atribuyeron a “cosas de jóvenes”, mientras que otras expresaron consternación ante la gravedad del episodio. “Es un hecho muy lamentable porque estamos hablando de tres jóvenes que torturan a un animal mediante risas, bromas, como que fuese algo normal. Eso es realmente preocupante”, afirmó la referente.
El marco normativo aplicable es la Ley 14.346 que establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad a animales. La norma define como acto de crueldad, entre otros, “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”
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