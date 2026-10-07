Entre Ríos: tres adolescentes filmaron cómo mataron a un gato y subieron el video a las redes sociales

Según describió Devolder, son en total tres registros audiovisuales, aunque la organización solo hizo público uno de ellos. En los videos se observa al felino siendo golpeado, arrastrado, levantado de la cola y azotado. En otro tramo de la secuencia, los jóvenes habrían incitado a perros para que atacaran al animal. Las imágenes, según indicó la referente, habrían sido compartidas por los propios involucrados a través de redes sociales y grupos vinculados a una institución escolar.

La organización Amigos de los Perros difundió las imágenes del ataque para identificar a los involucrados.

la organización se puso en contacto con sus familias y luego radicó la denuncia en la comisaría de General Ramírez, que deberá elevarla a la Fiscalía de Diamante, la ciudad cabecera del departamento al que pertenece la localidad. “Los menores fueron identificados, se notificó a la familia y luego hicimos la denuncia correspondiente”, señaló Devolder. El principal elemento incorporado como prueba es el propio registro audiovisual de los hechos.

Debido a que los implicados serían menores de edad, su situación deberá ser evaluada dentro del régimen legal correspondiente. Será la Fiscalía la que determine cómo avanza la investigación y qué medidas adoptar a partir del material aportado.

La organización Amigos de los Perros difundió las imágenes del ataque para identificar a los involucrados.

Devolder relató que algunos familiares de los involucrados minimizaron lo ocurrido y lo atribuyeron a “cosas de jóvenes”, mientras que otras expresaron consternación ante la gravedad del episodio. “Es un hecho muy lamentable porque estamos hablando de tres jóvenes que torturan a un animal mediante risas, bromas, como que fuese algo normal. Eso es realmente preocupante”, afirmó la referente.

El marco normativo aplicable es la Ley 14.346 que establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad a animales. La norma define como acto de crueldad, entre otros, “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”