Choque fatal en Entre Ríos: murió la nena de 6 años que estaba grave

accidente concordia El Chevrolet blanco era conducido por un adolescente de 16 años que no tiene licencia para manejar

Su papá Octavio Telliz, de 33 años, perdió la vida en el lugar del siniestro y su hermano mayor, Ian de 8, murió al llegar al hospital. En tanto su mamá Daniela Dos Santos, de 30 años, falleció el 10 de abril.

Poco después del accidente, desde el hospital habían informado que Ariana se encontraba “en grave estado con politraumatismos” y que estaba intubada tras haber sido reanimada por un paro cardiorrespiratorio.

Tras la muerte de Ariana, familiares y amigos de las víctimas realizaron una marcha en el lugar donde se produjo el accidente en pedido de Justicia.

choque 1.jpg El auto en el que viajaba la familia Telliz quedó destruido tras el choque

“No queremos que esto quede en la nada, necesitamos que se haga justicia. Se trata de un menor de edad manejando un auto sin carnet de conducir. Mató a cuatro personas y no puede quedar impune. Encima, sabemos que es hijo de una persona con mucho poder en Concordia”, denunció uno de los hermanos de Octavio Telliz.

El hombre le pidió a la Fiscalía "que esto no quede cajoneado" y que el menor responsable "pague por todo el dolor que nos causó”.

choque 2.jpg

La familia Telliz regresaba de un viaje durante el fin de semana largo de Semana Santa cuando alrededor de las 22 el Volkswagen Fox negro en el que viajaban fue embestido de frente por un auto Chevrolet blanco. El conductor es un adolescente de 16 años que iba acompañado de una joven de 15.

El adolescente que manejaba sufrió “traumatismo de cráneo, politraumatismos con fractura de peroné derecho y múltiples escoriaciones”, mientras que su acompañante tuvo una fractura de húmero y otra de muñeca.

“El chico sigue en la casa como si no hubiese pasado nada y vamos en busca de justicia, otra cosa no queremos”, sentenció José Pereyra, quien era allegado de la familia, en diálogo con El Once. “Alguien se tiene que hacer cargo. ¿Qué hace un menor en la ruta con un vehículo a alta velocidad? Tengo entendido que iba a 180 kilómetros por hora”, cuestionó.

La causa quedó en manos de la fiscal Josefina Penon Busaniche, con quien los familiares de las víctimas esperan reunirse para obtener novedades del caso.