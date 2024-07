Entre Ríos: mujer atacó a golpes a una esteticista y se fue sin pagar porque no le gustó el resultado

La mujer atacada solo atinó a cubrirse la cara con sus brazos y segundos más tarde consiguió resguardarse a trás de un mueble. La clienta continuó con la violencia, arrojándole parte del mobiliario.

Al cabo de unos segundos, la atacante tomó su cartera y salió del local sin pagar.

La encargada del local agradeció a través de Instagram a sus seguidores “el apoyo y el amor” que le brindan. “Disculpen pero por el momento no puedo hablar, no me siento bien, estoy en shock. Sentí que mi vida corría peligro”, declaró la trabajadora.

La empleada habló con Telefé Nociticias y aseguró que una clienta ingresó a la estética de modo violenta. Nunca confirmó el turno y cuando le pidió que “la esperara unos minutos, la clienta comenzó a gritar y ponerse nerviosa”.Era una clienta habitual que ya había había agredido previamente.

Embed HABLÓ LA DUEÑA DEL CENTRO DE ESTÉTICA

- Afirmó que la cliente se violentó con ella porque no quiso esperar

- La mujer que la agredió la acusó de hacerle un tratamiento sin anestesia, pero ella lo desmiente pic.twitter.com/VwKvDuzrui — Vía Szeta (@mauroszeta) July 26, 2024

Luego le realizó micropigmentación de cejas, pero la clienta “se negó a pagar hasta que le hiciera otro trabajo más”.

“Me agredió verbalmente y comencé a filmarla con mi celular mientras se iba. Me lo tiró (al teléfono) al piso y se rompió. Me golpeó en el rostro y brazos, provocando heridas. Rompió cosas del local y se fue”, explicó.

En tanto, la atacante afirmó que la dueña del local la lesionó y que realizó la denuncia por "lesiones y privación de la libertad”.

“La chica me intimó de mi libertad y me retuvo en su consultorio a golpes. Estoy completamente golpeada. Ella es policía y hace microblading (técnica en maquillaje semipermanente que dura entre 8 y 16 meses). Yo tenía turno a las 11 de la mañana y la chica tenía que hacerme los labios y los párpados. Me atendió una hora después y luego me insultó, me trató mal todo el tiempo”, dijo.

Según su relato, la profesional la “golpeó estando yo indefensa en la camilla. Me golpeó con sus puños y con el celular en la cara y no me permitía bajar las escaleras mientras me amenazaba. Cuando logré bajar me impedía salir del establecimiento, por lo que tuve que reaccionar y defenderme para poder escapar de ese lugar”.