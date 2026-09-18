"Es Listerine, señorita": dio positivo en un control de alcoholemia y apeló a la frase de Carlos Bilardo

Al conocer el resultado, el automovilista aseguró ante los agentes: “Es Listerine, señorita; puede ser por el enjuague bucal”.“¿Cómo va a ser el Listerine? ¿Cómo Listerine?”, le cuestionó la agente. “Enjuague bucal”, aclaró el hombre. En ese momento, la mujer le respondió: “Sí, el tema es que esto se va en diez minutos”. Sin embargo, el procedimiento continuó con el labrado del acta de infracción y se impidió que el hombre siguiera circulando.