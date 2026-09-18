"Es Listerine, señorita": dio positivo en un control de alcoholemia y apeló a la frase de Carlos Bilardo
El conductor es oriundo de San Martín, tiene 53 años y fue parado a la altura de Dock Sud durante un operativo.
Un automovilista fue demorado durante un control de seguridad vial realizado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Dock Sud, luego de que el test de alcoholemia arrojara un resultado de 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante los agentes, el conductor ensayó una particular explicación y atribuyó el resultado al enjuague bucal.
El hecho ocurrió a las 10 de la mañana del martes pasado cuando agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detuvieron un Gol Trend conducido por un vecino de San Martín de 53 años.
Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo: más del doble del umbral que en la provincia ya equivale a infracción, dado que rige la normativa de alcohol cero al volante. Cualquier nivel de alcohol en sangre constituye una violación de la ley.
Al conocer el resultado, el automovilista aseguró ante los agentes: “Es Listerine, señorita; puede ser por el enjuague bucal”.“¿Cómo va a ser el Listerine? ¿Cómo Listerine?”, le cuestionó la agente. “Enjuague bucal”, aclaró el hombre. En ese momento, la mujer le respondió: “Sí, el tema es que esto se va en diez minutos”. Sin embargo, el procedimiento continuó con el labrado del acta de infracción y se impidió que el hombre siguiera circulando.
En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al volante, por lo que está prohibido conducir con alcohol en sangre. Los operativos buscan detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros viales en las rutas y principales corredores bonaerenses.
La particular explicación del conductor recordó una frase que quedó asociada a Carlos Salvador Bilardo. Cuando dirigía a Estudiantes, el entrenador fue señalado por supuestamente consumir alcohol durante un partido ante River en el Monumental. Ante la intervención de una fiscal, Bilardo respondió con otra explicación que quedó en la memoria: “Es Gatorade, señorita”.
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