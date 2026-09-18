En busca de una mejor calidad de vida y mayor estabilidad, 4 de cada 10 jóvenes quieren irse de la Argentina

El 45% considera muy o algo probable concretar una mudanza al exterior durante los próximos cinco años. El 14% lo considera muy probable y el 31%, algo probable. El 50% lo ve poco o nada probable.

La tendencia se observa aún con mayor claridad cuando se pregunta por el proyecto de vida. El 59% imagina pasar la mayor parte de su vida adulta en Argentina, ya sea como residente o pasando aquí más tiempo que en el exterior. Otro 26% preferiría repartir su vida entre Argentina y otro país. Mientras tanto, casi la mitad de los encuestados dice que le gustaría vivir afuera, aunque todavía no tiene un proyecto concreto para hacerlo.

Los motivos muestran un cambio respecto de los dos estudios anteriores del CIS en la misma temática. La búsqueda de una mejor calidad de vida (24%) y la posibilidad de vivir una experiencia personal o cultural (23%) aparecen por encima de las razones estrictamente económicas. En las mediciones de 2019 y 2021 predominaban con mayor claridad la economía y las mejores oportunidades de desarrollo profesional.

En 2019, el 75% de los encuestados había evaluado la posibilidad de emigrar durante el último año. En 2021, el 70% de los jóvenes de 16 a 24 años manifestó que preferiría vivir en otro país.

La medición de 2026 muestra una menor proporción de proyectos de salida definitiva y un mayor interés por una experiencia temporal en el exterior.

Entre los principales destinos elegidos por los jóvenes argentinos aparecen España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.