En busca de una mejor calidad de vida y mayor estabilidad, 4 de cada 10 jóvenes quieren irse de la Argentina
Los motivos para emigrar cambiaron en los últimos años y ya no están directamente vinculados a cuestiones económicas sino de la realización personal.
En tiempos de apuros económicos como los que atraviesa una vez más la Argentina merced del ajuste aplicado por el gobierno libertario, la salida a través de Ezeiza comienza a instalarse una vez más entre los jóvenes. Así lo dejó en evidencia el último sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) que relevó las "Expectativas Migratorias de los Jóvenes".
El relevamiento confirmó que casi la mitad de los jóvenes argentinos tiene ganas de irse del país pero que reconocen que "la decisión es bastante más compleja que lo que representa el simple 'irse'".
De acuerdo con el sondeo "el exterior ocupa un lugar importante en los proyectos de vida de los jóvenes argentinos, aunque no necesariamente como destino definitivo".
En ese sentido, destaca que el 39% contempla algún tipo de experiencia migratoria en los próximos cinco años: un 27% imagina irse por un tiempo y regresar, mientras que un 12% proyecta radicarse afuera de manera permanente.
Al mismo tiempo, el 51% considera que lo más probable es quedarse a vivir en Argentina.
El 45% considera muy o algo probable concretar una mudanza al exterior durante los próximos cinco años. El 14% lo considera muy probable y el 31%, algo probable. El 50% lo ve poco o nada probable.
La tendencia se observa aún con mayor claridad cuando se pregunta por el proyecto de vida. El 59% imagina pasar la mayor parte de su vida adulta en Argentina, ya sea como residente o pasando aquí más tiempo que en el exterior. Otro 26% preferiría repartir su vida entre Argentina y otro país. Mientras tanto, casi la mitad de los encuestados dice que le gustaría vivir afuera, aunque todavía no tiene un proyecto concreto para hacerlo.
Los motivos muestran un cambio respecto de los dos estudios anteriores del CIS en la misma temática. La búsqueda de una mejor calidad de vida (24%) y la posibilidad de vivir una experiencia personal o cultural (23%) aparecen por encima de las razones estrictamente económicas. En las mediciones de 2019 y 2021 predominaban con mayor claridad la economía y las mejores oportunidades de desarrollo profesional.
En 2019, el 75% de los encuestados había evaluado la posibilidad de emigrar durante el último año. En 2021, el 70% de los jóvenes de 16 a 24 años manifestó que preferiría vivir en otro país.
La medición de 2026 muestra una menor proporción de proyectos de salida definitiva y un mayor interés por una experiencia temporal en el exterior.
Entre los principales destinos elegidos por los jóvenes argentinos aparecen España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.
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