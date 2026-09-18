Corrientes: un choque frontal sobre la Ruta 12 dejó tres muertos
El siniestro ocurrió entre Villa Olivari e Ituzaingó y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze. Las causas que desencadenaron la colisión todavía son materia de investigación.
Un fatal accidente vial ocurrido este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 12 significó la muerte de tres personas. El choque frontal lo protagonizaron dos autos y tuvo lugar entre las localidades correntinas de Villa Olivari e Ituzaingó.
El siniestro se registró pasadas las 13, a la altura del kilómetro 1.225. En el lugar colisionaron un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze. Todavía no están claros los motivos que llevaron a los vehículos a chocar frontalmente.
En el Chevrolet Meriva viajaba únicamente Rafael Domínguez, de 78 años de edad y oriundo de Berón de Astrada, Corrientes. Mientras que en el otro vehículo accidentado, el Chevrolet Cruze, era conducido por Diego Almada, de 46 años, quien iba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 26 años de edad.
Los frentes de ambos vehículos quedaron totalmente destruidos, por lo que se solicitó la intervención de equipos especializados para retirar los cuerpos. El operativo contó con la participación del personal de Bomberos del BRIF y de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.
Los equipos de emergencia realizaron las tareas de rescate en el lugar del choque. Una vez finalizada la extracción, los cuerpos fueron derivados a la morgue del Hospital Billinghurst, según informó la Policía provincial.
De acuerdo con lo publicado por el medio El Litoral, tras la alerta recibida, efectivos de la Comisaría de Distrito Villa Olivari concurrieron rápidamente a la zona del desastre para realizar las primeras actuaciones y peritajes correspondientes. No hay indicios aún de lo que ocurrió.
En el lugar del hecho trabajaron agentes de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios pertenecientes a las localidades de Ituzaingó y Villa Olivari.
La complejidad del escenario se vio agravada por la diversidad de cargas que transportaban los cuatro vehículos: fertilizantes, pinturas y cereales. Parte de esos materiales terminó esparcida sobre la calzada, lo que sumó dificultades operativas al trabajo de los equipos de emergencia. Ninguna de las personas involucradas en el accidente sería oriunda de 25 de Mayo.
Mientras avanzaban las tareas de asistencia y rescate, la Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada al tránsito en el sector del siniestro. El puente se convirtió en el punto central de un operativo extendido que mantuvo interrumpida la circulación entre ambas localidades durante el desarrollo de las tareas.
"Una parte de mi corazón se fue con vos": los sentidos mensajes de los familiares de las víctimas
Al conocer la noticia de la muerte de los entrerrianos, sus familiares y amigos postearon varios mensajes en las redes sociales a manera de despedida.
La hermana de Marioni, dejó un sentido y extenso mensaje en sus redes sociales: "Hoy me toca despedirme de vos, y todavía no puedo entender cómo se supone que tengo que hacerlo. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que nada va a volver a ser igual".
Luego, agregó: "Gracias por haber sido mi hermana, por cada instante compartido y por haber dejado una huella que nadie podrá borrar", y cerró: "Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad. Hasta que algún día volvamos a encontrarnos".
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