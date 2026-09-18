Corrientes: un choque frontal sobre la Ruta 12 dejó tres muertos

De acuerdo con lo publicado por el medio El Litoral, tras la alerta recibida, efectivos de la Comisaría de Distrito Villa Olivari concurrieron rápidamente a la zona del desastre para realizar las primeras actuaciones y peritajes correspondientes. No hay indicios aún de lo que ocurrió.

En el lugar del hecho trabajaron agentes de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios pertenecientes a las localidades de Ituzaingó y Villa Olivari.

La complejidad del escenario se vio agravada por la diversidad de cargas que transportaban los cuatro vehículos: fertilizantes, pinturas y cereales. Parte de esos materiales terminó esparcida sobre la calzada, lo que sumó dificultades operativas al trabajo de los equipos de emergencia. Ninguna de las personas involucradas en el accidente sería oriunda de 25 de Mayo.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia y rescate, la Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada al tránsito en el sector del siniestro. El puente se convirtió en el punto central de un operativo extendido que mantuvo interrumpida la circulación entre ambas localidades durante el desarrollo de las tareas.

"Una parte de mi corazón se fue con vos": los sentidos mensajes de los familiares de las víctimas

Al conocer la noticia de la muerte de los entrerrianos, sus familiares y amigos postearon varios mensajes en las redes sociales a manera de despedida.

La hermana de Marioni, dejó un sentido y extenso mensaje en sus redes sociales: "Hoy me toca despedirme de vos, y todavía no puedo entender cómo se supone que tengo que hacerlo. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que nada va a volver a ser igual".

Luego, agregó: "Gracias por haber sido mi hermana, por cada instante compartido y por haber dejado una huella que nadie podrá borrar", y cerró: "Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad. Hasta que algún día volvamos a encontrarnos".