Juicio por Loan: un bombero contó detalles del día en que desapareció el niño y apuntó a Benítez
José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, relató qué observó cuando se dirigía a colaborar con la búsqueda del niño.
En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, José Manuel Ojeda, declaró este jueves y aportó detalles sobre las primeras horas de la búsqueda del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024.
Ojeda relató que alrededor de las 16.30, Mariano Peña, hermano de Loan, llegó al cuartel de Bomberos Voluntarios para pedir ayuda porque el pequeño estaba "perdido". Ante el pedido, un grupo de bomberos se dirigió hacia la vivienda de Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal.
Fue durante ese recorrido que, según declaró Ojeda, se encontraron con Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña . El testigo aseguró que lo vio "solo en su moto, sin remera, transpirado y llevando una remera envuelta en el brazo".
Al llegar a la vivienda, el bombero recordó que habló con María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, quienes le dijeron que Loan "se había perdido cuando fue a buscar naranjas". Ojeda afirmó que ambos estaban tranquilos y que después no volvió a verlos buscando al niño.
Ojeda también sostuvo que tanto Caillava como Pérez se encontraban tranquilos en ese momento. El bombero recordó que participó durante varios días de los rastrillajes para encontrar al menor y señaló que no volvió a verlos buscando a Loan.
En tanto, otro testimonio de la jornada fue el de Brisa de los Ángeles Contreras, quien aseguró haber visto, el 15 de junio, a una persona lavando la camioneta blanca 4x4 de Caillava y Pérez. Según relató, la limpieza se concentró especialmente en las ruedas delanteras.
La testigo también manifestó que le resultó llamativo enterarse de que Pérez y Caillava habían viajado a Corrientes mientras continuaban los rastrillajes para encontrar al niño.
Durante la jornada también declaró Martín Antonio Robledo, enfermero del Hospital de 9 de Julio. Contó que el 13 de junio se encontraba de guardia y que cerca de las 19.15 se trasladó en una ambulancia hasta la casa de Catalina para colaborar con el operativo de búsqueda.
Según recordó, allí vio a Caillava, quien presentaba "tos". Luego regresó al hospital, aproximadamente a las 22.15, y fue relevado por su compañera Alicia Axon.
Robledo explicó que posteriormente supo, por la propia enfermera, que Pérez y Caillava habían concurrido esa misma noche al hospital, alrededor de las 23, para realizar una consulta médica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario