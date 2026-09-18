Juicio por Loan: un bombero contó detalles del día en que desapareció el niño y apuntó a Benítez

En tanto, otro testimonio de la jornada fue el de Brisa de los Ángeles Contreras, quien aseguró haber visto, el 15 de junio, a una persona lavando la camioneta blanca 4x4 de Caillava y Pérez. Según relató, la limpieza se concentró especialmente en las ruedas delanteras.

La testigo también manifestó que le resultó llamativo enterarse de que Pérez y Caillava habían viajado a Corrientes mientras continuaban los rastrillajes para encontrar al niño.

Durante la jornada también declaró Martín Antonio Robledo, enfermero del Hospital de 9 de Julio. Contó que el 13 de junio se encontraba de guardia y que cerca de las 19.15 se trasladó en una ambulancia hasta la casa de Catalina para colaborar con el operativo de búsqueda.

Según recordó, allí vio a Caillava, quien presentaba "tos". Luego regresó al hospital, aproximadamente a las 22.15, y fue relevado por su compañera Alicia Axon.

Robledo explicó que posteriormente supo, por la propia enfermera, que Pérez y Caillava habían concurrido esa misma noche al hospital, alrededor de las 23, para realizar una consulta médica.