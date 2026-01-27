Incendio en Mar del Plata destruyó un concesionario, una ferretería y afectó a casas linderas
Ocurrió en avenida Colón y Perú durante la madrugada. No hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales.
Un voraz incendio arrasó este martes a la madrugada con un taller de mecánica de autos y una ferretería en Mar del Plata y por avence de las llamas los bomberos debieron evacuar a los vecinos de esa manzana.
Las llamas se habrían iniciado en el taller mecánico de una concesionaria de autos ubicado en la avenida Colón y Perú y con rapidez se expandieron a la ferretería Argenfer. Pero no solo eso: el fuego avanzó hacía las casas vecinas y por precaución los bomberos debieron evacuar las viviendas. En un informe preliminar, no se reportaron heridos pese a las dimensiones del incendio, pero sí la afectación de diez automóviles.
Una de las grandes preocupaciones de los bomberos fue el de perimetrar el incendio lo antes posible ya que a solo unos metros de allí funciona una estación de servicio. El esfuerzo permitió mantener circunscripto el fuego, aunque pudo saberse que dos quinchos pertenecientes a casas que dan a la calle Bolívar fueron alcanzados por las llamas.
Vecinos de la zona dieron aviso a los bomberos alrededor de la una de la mañana, cuando advirtieron que el fuego avanzaba con rapidez y amenazaba incluso a una estación de servicio cercana. Durante toda la madrugada, varias dotaciones trabajaron para apagar los focos activos y evitar que las llamas se extendieran. Como medida preventiva, las casas linderas fueron evacuadas y sus ocupantes permanecieron en la vía pública.
Gustavo Ares, dueño de la ferretería Argenfer, relató en LN+ que estaba trabajando de manera remota cuando se activó la alarma de su ferretería. Al revisar las cámaras, vio humo que salía del taller vecino y dio aviso inmediato a los bomberos.
“Cuando llegué, ya estaban tratando de apagar el fuego, pero faltaba agua y esto era incontrolable. Cuando trajeron agua, ahí ya había pasado media hora y esto era incontrolable”, contó, visiblemente angustiado.
El incendio arrasó por completo con la mercadería del comercio, que vendía productos de ferretería, limpieza y artículos para el hogar. En la empresa trabajan unas 50 personas, 20 de ellas en esa sucursal.
“Están más quebrados que yo”, expresó el dueño, quien aseguró que hará todo lo posible para sostener los puestos de trabajo. “Nos vamos a poner las pilas y vamos a renacer”, concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario