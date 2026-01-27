Incendio en Mar del Plata destruyó un concesionario, una ferretería y afectó a casas linderas

incendio mar del plata concesionaria ferreteria viviendas Impactante incendio en Mar del Plata: el fuego arrasó un concesionario con autos y una ferretería.



Vecinos de la zona dieron aviso a los bomberos alrededor de la una de la mañana, cuando advirtieron que el fuego avanzaba con rapidez y amenazaba incluso a una estación de servicio cercana. Durante toda la madrugada, varias dotaciones trabajaron para apagar los focos activos y evitar que las llamas se extendieran. Como medida preventiva, las casas linderas fueron evacuadas y sus ocupantes permanecieron en la vía pública.

incendio mar del plata concesionaria ferreteria viviendas Las pérdidas fueron totales.



Gustavo Ares, dueño de la ferretería Argenfer, relató en LN+ que estaba trabajando de manera remota cuando se activó la alarma de su ferretería. Al revisar las cámaras, vio humo que salía del taller vecino y dio aviso inmediato a los bomberos.

incendio mar del plata concesionaria ferreteria viviendas

“Cuando llegué, ya estaban tratando de apagar el fuego, pero faltaba agua y esto era incontrolable. Cuando trajeron agua, ahí ya había pasado media hora y esto era incontrolable”, contó, visiblemente angustiado.

incendio mar del plata concesionaria ferreteria viviendas Impactante incendio en Mar del Plata: el fuego arrasó un concesionario con autos y una ferretería.

El incendio arrasó por completo con la mercadería del comercio, que vendía productos de ferretería, limpieza y artículos para el hogar. En la empresa trabajan unas 50 personas, 20 de ellas en esa sucursal.

incendio mar del plata concesionaria ferreteria viviendas Impactante incendio en Mar del Plata: el fuego arrasó un concesionario con autos y una ferretería.



“Están más quebrados que yo”, expresó el dueño, quien aseguró que hará todo lo posible para sostener los puestos de trabajo. “Nos vamos a poner las pilas y vamos a renacer”, concluyó.