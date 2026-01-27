La Plata: encerró a su pareja y la amenazó de muerte con un cuchillo
La víctima logró escapar y pedir auxilio. El joven, un entrenador de 24 años, fue detenido en el lugar.
Un joven de 24 años fue detenido en la ciudad de La Plata acusado de encerrar a su pareja y amenazarla de muerte con un cuchillo de carnicero. La víctima logró escapar y pedir ayuda.
El hecho denunciado ocurrió en un departamento ubicado sobre la calle 38, entre 5 y 6, y se descubrió a partir de un alerta del sistema 911 al personal policial del Comando Patrulla sobre la presencia de una mujer que pedía auxilio en la vía pública. Cuando los efectivos se acercaron al lugar, se encontraron con la joven llorando.
En ese momento, ante los efectivos policiales la víctima - identificada como L.D. de 27 años - relató que había mantenido una discusión con su pareja en el interior de su departamento y que, en medio de la pelea, el hombre había roto el picaporte de la puerta para que ella no pudiera salir y la había amenazado de muerte con un cuchillo tipo carnicero. Pese a las intimidaciones, la mujer logró zafarse del agresor y escapar a las corridas hacia el hall del edificio para pedir ayuda.
Cuando los policías ingresaron al departamento, se encontraron con el joven en el lugar, quien todavía sostenía el arma blanca en la mano, por lo que procedieron a su inmediata detención. El cuchillo, de mango color negro, fue incautado durante el procedimiento.
Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Gonzalo Valentín Dohmen Vila, un joven entrenador de 24 años, domiciliado en el barrio porteño de Palermo.
Tras su detención, el joven fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el accionar policial y dispuso que el imputado permanezca aprehendido, con actuaciones previstas para este martes a primera hora.
El caso quedó caratulado como “privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas por el uso de armas en contexto de violencia de género”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario