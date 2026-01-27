La Plata: encerró a su pareja y la amenazó de muerte con un cuchillo

En ese momento, ante los efectivos policiales la víctima - identificada como L.D. de 27 años - relató que había mantenido una discusión con su pareja en el interior de su departamento y que, en medio de la pelea, el hombre había roto el picaporte de la puerta para que ella no pudiera salir y la había amenazado de muerte con un cuchillo tipo carnicero. Pese a las intimidaciones, la mujer logró zafarse del agresor y escapar a las corridas hacia el hall del edificio para pedir ayuda.