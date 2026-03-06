Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires
La medida fue oficializada este viernes mediante en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación inicial en todo el territorio.
Como parte de las medidas que anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la apertura del 154º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, este viernes se dispuso avanzar con la universalización de la educación inicial para niños y niñas de 3 años, una política que comenzará a implementarse a partir del ciclo lectivo 2027.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 158/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo el territorio.
La norma, que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno Carlos Bianco, dispone que la Dirección General de Cultura y Educación será el organismo encargado de implementar las acciones necesarias, a partir del análisis de la oferta educativa existente y de la proyección demográfica en cada distrito.
Además, se establece que se priorizarán las zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de asegurar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial.
"Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad", dijo el mandatario en su mensaje ante senadores y diputados.
El decreto se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial N° 13.688, que establecen la obligación del Estado de ampliar el acceso al nivel inicial.
Según datos oficiales citados en los considerandos del decreto, el Censo Nacional de 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años asistía a jardines de infantes u otros espacios educativos en la provincia de Buenos Aires.
Además, el relevamiento educativo señala que entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones del nivel inicial estatal creció 8,2%, impulsado en parte por la ampliación de la infraestructura escolar. En ese período, más del 40% de los 300 edificios escolares inaugurados durante la actual gestión corresponden a jardines de infantes.
Como resultado, la tasa de cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025.
