Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

El decreto se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial N° 13.688, que establecen la obligación del Estado de ampliar el acceso al nivel inicial.

Según datos oficiales citados en los considerandos del decreto, el Censo Nacional de 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años asistía a jardines de infantes u otros espacios educativos en la provincia de Buenos Aires.

Además, el relevamiento educativo señala que entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones del nivel inicial estatal creció 8,2%, impulsado en parte por la ampliación de la infraestructura escolar. En ese período, más del 40% de los 300 edificios escolares inaugurados durante la actual gestión corresponden a jardines de infantes.

Como resultado, la tasa de cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025.