ARBA anunció un cambio clave para las patentes del 2026: cómo se pagará desde marzo y quiénes abonarán menos

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, destacó que esta medida profundiza la política iniciada bajo la gestión de Axel Kicillof: “Hoy la carga efectiva del tributo es 65% menor que en 2019 y está mejor distribuida”, aseguró, subrayando que quienes poseen mayor capacidad contributiva aportarán proporcionalmente más, aliviando a la gran mayoría de los titulares.

10 cuotas y beneficios por cumplimiento

Una de las novedades más celebradas es la posibilidad de abonar el impuesto en 10 cuotas mensuales, lo que otorga una mayor previsibilidad financiera a los contribuyentes. Además, el organismo recordó los incentivos vigentes para este marzo de 2026:

Pago Anual: Descuento de hasta el 15% .

Descuento de hasta el . Buen Cumplimiento: Bonificación de hasta el 10% por pagar cada cuota en término.

El primer vencimiento del año operará el próximo 10 de marzo. Con este esquema, ARBA busca no solo simplificar el cumplimiento tributario, sino también reconocer el esfuerzo de los ciudadanos que mantienen sus obligaciones al día en un contexto económico desafiante.