ARBA anunció un cambio clave para las patentes del 2026: cómo se pagará desde marzo y quiénes abonarán menos
El esquema del impuesto automotor en la provincia de Buenos Aires cambia en 2026, y un 75% de bonaerenses pagarán menos que el año pasado.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció un cambio de paradigma en el esquema del Impuesto a los Automotores 2026. Con el objetivo de aliviar el bolsillo de los sectores medios, el organismo informó que el 75% de los vehículos registrados en la provincia pagará menos patente que el año anterior.
Pero además, la Provincia confirmó un cambio sustancial, abandonando el cobro bimestral y sumando además facilidades de financiamiento inéditas.
La nueva modalidad fue comunicada este martes 3 de marzo, luego de que el gobernador, Axel Kicillof, lanzara en la apertura de sesiones, una serie de anuncios, muchos de los cuales buscan aliviar el bolsillo de los bonaerenses.
Patente ARBA: reducción de alícuotas y mayor progresividad
A partir de este mes de marzo, entra en vigencia una reforma estructural que simplifica la tabla de alícuotas, pasando de 15 a solo 5 tramos de base imponible. Este reordenamiento permite que la alícuota mínima descienda drásticamente del 3,64% al 1%, mientras que la máxima baja del 5% al 4,5%.
Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, destacó que esta medida profundiza la política iniciada bajo la gestión de Axel Kicillof: “Hoy la carga efectiva del tributo es 65% menor que en 2019 y está mejor distribuida”, aseguró, subrayando que quienes poseen mayor capacidad contributiva aportarán proporcionalmente más, aliviando a la gran mayoría de los titulares.
10 cuotas y beneficios por cumplimiento
Una de las novedades más celebradas es la posibilidad de abonar el impuesto en 10 cuotas mensuales, lo que otorga una mayor previsibilidad financiera a los contribuyentes. Además, el organismo recordó los incentivos vigentes para este marzo de 2026:
- Pago Anual: Descuento de hasta el 15%.
- Buen Cumplimiento: Bonificación de hasta el 10% por pagar cada cuota en término.
El primer vencimiento del año operará el próximo 10 de marzo. Con este esquema, ARBA busca no solo simplificar el cumplimiento tributario, sino también reconocer el esfuerzo de los ciudadanos que mantienen sus obligaciones al día en un contexto económico desafiante.
