Duro discurso de Axel Kicillof con cinco anuncios clave para su gestión: "¡No sos vos Argentina! ¡Es Milei!"

A pesar del contexto de ajuste y la tensión con la Casa Rosada, Kicillof buscó mostrar iniciativa de gestión y realizó cinco importantes anuncios legislativos y ejecutivos:

Beneficios en ARBA: A partir de marzo, se implementará el Régimen Riesgo 0 - SAF 0. Esta medida permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para los contribuyentes cumplidores, buscando liberar capital de trabajo y aliviar la carga administrativa.

Regulación de apps de delivery: Envió un proyecto de ley para crear un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales. El objetivo es dar transparencia a la actividad, exigir seguros obligatorios contra accidentes, permitir el acceso a la información sobre los algoritmos y regular las condiciones laborales básicas.

Reformas en Seguridad: Pidió a la Legislatura tratar una nueva ley para el personal policial que actualice los parámetros de reclutamiento y la carrera. Además, promoverá una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde hace más de 30 años.

Medicamentos: Insistirá con el envío del proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos para garantizar el acceso en toda la Provincia y reducir los costos del sistema de salud, advirtiendo que este sector "no puede depender exclusivamente del mercado".