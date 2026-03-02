Duro discurso de Axel Kicillof con cinco anuncios clave para su gestión: "¡No sos vos Argentina! ¡Es Milei!"
Axel Kicillof inauguró sesiones ordinarias y presentó proyectos para regular apps de delivery, beneficios impositivos en ARBA y cambios en seguridad y salud.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense con un discurso fuertemente polarizado contra la gestión de Javier Milei. El mandatario denunció asfixia financiera por parte de la Nación, defendió al Estado y trazó una hoja de ruta con cinco anuncios centrales.
Axel Kicillof arremetió contra Javier Milei
En el tramo más encendido de su mensaje, Kicillof apuntó directamente contra el Presidente por la profunda crisis que atraviesa el país, advirtiendo sobre el cierre de empresas y el aumento de los despidos. "Al empresario pyme, al industrial, al comerciante (...) le digo no sos vos, es el rumbo económico, es la recesión", expresó.
Acto seguido, remató con una frase que resonó en el recinto: "A la trabajadora o al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló: le digo. No sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras: Argentina, no sos vos. ¡Es Milei!".
El Gobernador remarcó que la provincia está sometida a un "ataque inédito" y precisó que el recorte de fondos nacionales alcanza los 15 billones de pesos, lo que equivale a un tercio del presupuesto bonaerense.
Los 5 anuncios clave para la Provincia
A pesar del contexto de ajuste y la tensión con la Casa Rosada, Kicillof buscó mostrar iniciativa de gestión y realizó cinco importantes anuncios legislativos y ejecutivos:
Beneficios en ARBA: A partir de marzo, se implementará el Régimen Riesgo 0 - SAF 0. Esta medida permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para los contribuyentes cumplidores, buscando liberar capital de trabajo y aliviar la carga administrativa.
Regulación de apps de delivery: Envió un proyecto de ley para crear un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales. El objetivo es dar transparencia a la actividad, exigir seguros obligatorios contra accidentes, permitir el acceso a la información sobre los algoritmos y regular las condiciones laborales básicas.
Reformas en Seguridad: Pidió a la Legislatura tratar una nueva ley para el personal policial que actualice los parámetros de reclutamiento y la carrera. Además, promoverá una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde hace más de 30 años.
Medicamentos: Insistirá con el envío del proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos para garantizar el acceso en toda la Provincia y reducir los costos del sistema de salud, advirtiendo que este sector "no puede depender exclusivamente del mercado".
Educación inicial: En medio del paro nacional docente y los reclamos por el desfinanciamiento, adelantó que firmará un decreto para extender y garantizar en todo el territorio bonaerense el acceso a la sala de 3 años en el ciclo inicial.
"El origen de este industricidio está en decisiones políticas de Milei. No estamos condenados a esta pesadilla: hay otro camino hacia el futuro", concluyó el Gobernador.
