Escándalo en Cholila: denuncian que falsos voluntarios vendían las donaciones para los incendios

Incendios sin tregua en Chubut: más de 50 mil hectáreas arrasadas

cholila incendios forestales Cholila, en Chubut, está amenazado por los incendios en Los Alerces y Rivadavia.

La provincia de Chubut atraviesa una de las emergencias ambientales más complejas de los últimos tiempos. El incendio forestal de gran magnitud ya consumió unas 50 mil hectáreas y continúa activo en áreas de vegetación cerrada y terreno prácticamente inaccesible, especialmente en sectores cercanos a la ruta 51, que estuvo a punto de ser clausurada por el avance de las llamas.

El combate contra el fuego se desarrolla en condiciones extremas. Más de 500 brigadistas trabajan en la zona, muchos de ellos avanzando a pie entre la maleza, utilizando motosierras y herramientas manuales para abrir paso. Los móviles de emergencia solo pueden circular por senderos muy angostos, mientras que el abastecimiento de agua se realiza desde lagos cercanos y se descarga sobre los focos ígneos mediante helicópteros.

incendios cholila chubut

En las últimas horas, la situación se volvió aún más crítica debido a la combinación de fuertes vientos y altas temperaturas, que reactivaron sectores que estaban parcialmente controlados. Esto obligó a reforzar el operativo para evitar que el fuego alcance zonas habitadas.

El contexto climático tampoco acompaña. Chubut atraviesa el año más seco de la última década, con una marcada escasez de agua. Especialistas advierten que la falta de lluvias y las temperaturas extremas podrían repetirse en los próximos veranos, incrementando el riesgo de incendios forestales de gran escala.

Ante la falta de recursos hídricos, muchos vecinos debieron aprender a manejar bombas de agua para abastecerse y proteger sus viviendas. El temor a que el fuego avance hacia Esquel y otras localidades densamente pobladas mantiene en vilo a toda la región.