Sequía, tormentas eléctricas y caída de rayos desatan nuevos incendios en la Patagonia
Los focos iniciados en las últimas horas incluyen zonas de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces, con incumbencia en la región cordillerana de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.
Una sequía que lleva años, las fuertes tormentas eléctricas que se desarrollaron en las últimas horas y la consecuente caída de rayos en zonas forestales y rurales, conforman el combo perfecto para que más incendios se desaten en la Patagonia.
Por estas horas, nuevos focos ígneos por caída de rayos fueron detectados en diferentes zonas de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces, particularmente en Lago Puelo; es decir, en la región cordillerana de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, los que renueva la preocupación en las poblaciones ya afectadas.
El más importante se desató en cercanías de San Carlos de Bariloche, donde la caída de un rayo a la altura del sector conocido como El Cruce de las rutas 40 y 237, en el desvío a Villa la Angostura, en territorio neuquino, provocó un principio de incendio forestal.
En medio de los voraces incendios que intentan ser contenidos en otras zonas patagónicas, donde fueron consumidas unas 45.000 hectáreas de bosques, las autoridades pusieron en marcha un operativo para evitar consecuencias mayores, convocando a brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, bomberos forestales provinciales y Bomberos Voluntarios de Dina Huapi, con el objetivo de evitar la propagación del fuego.
También se inició un foco en “Puerto Café”, activo desde diciembre en el Parque Nacional Los Alerces. Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el foco principal se mantiene en la zona de Laguna Villarino, con avance hacia el Este, en dirección a la Ruta 40, aunque sin ingresar al ejido urbano de Esquel.
En el lugar trabajan brigadistas de las bases Esquel, Corcovado y Trevelin, bomberos voluntarios y personal de Protección Civil, con apoyo de maquinaria vial y medios aéreos.
Simultáneamente, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó la detección de otro foco de incendio, que habría sido originado por la descarga eléctrica en plena tormenta eléctrica. El segundo se localizó en la costa norte del Lago Traful, dentro de Neuquén.
El acceso al sector se realizó por vía lacustre, donde los brigadistas y guardaparques constataron que el fuego se inició en un ciprés alcanzado por un rayo, siendo rápidamente contenido con apoyo de la Policía de Río Negro y pobladores de la zona.
Desde Parques Nacionales indicaron que la aparición simultánea de nuevos y numerosos focos en distintos parques obligó a reorganizar recursos a nivel regional, con la participación de organismos nacionales y provinciales, seis helicópteros y cuatro aviones para combatir las llamas.
