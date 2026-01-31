Sequía, tormentas eléctricas y caída de rayos desatan nuevos incendios en la Patagonia

En el lugar trabajan brigadistas de las bases Esquel, Corcovado y Trevelin, bomberos voluntarios y personal de Protección Civil, con apoyo de maquinaria vial y medios aéreos.

Simultáneamente, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó la detección de otro foco de incendio, que habría sido originado por la descarga eléctrica en plena tormenta eléctrica. El segundo se localizó en la costa norte del Lago Traful, dentro de Neuquén.

El acceso al sector se realizó por vía lacustre, donde los brigadistas y guardaparques constataron que el fuego se inició en un ciprés alcanzado por un rayo, siendo rápidamente contenido con apoyo de la Policía de Río Negro y pobladores de la zona.

Desde Parques Nacionales indicaron que la aparición simultánea de nuevos y numerosos focos en distintos parques obligó a reorganizar recursos a nivel regional, con la participación de organismos nacionales y provinciales, seis helicópteros y cuatro aviones para combatir las llamas.