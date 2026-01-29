El peronismo se moviliza al Ministerio de Seguridad para reclamar la emergencia ígnea en Chubut
La convocatoria es a las 18.30 de este viernes en la Facultad de Derecho de la UBA, desde donde marcharán a la sede de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, donde se encuentra la Oficina de Manejo del Fuego.
Referentes del peronismo convocaron a una movilización a la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación para exigir la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia y el envío de ayuda urgente a las zonas que sufren incendios forestales desde principios de diciembre del año pasado.
"La Patagonia arde. Marcha por la emergencia ígnea", es el slogan de la movilización que se llevará a cabo este viernes, con una convocatoria desde las 18.30 en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, para de ahí marchar a la sede del Ministerio, donde se encuentra la Oficina de Manejo del Fuego.
Entre los convocantes se encuentra el diputado nacional Juan Grabois (Unión por la Patria, quien lo hizo “en reclamo por el abandono y la desidia, por la emergencia ígnea y la ayuda urgente para las zonas afectadas por el fuego. Basta de indiferencia. Defendamos nuestra Patria”.
Juan Grabois fustigó a la ministra Alejandra Monteoliva
Al mismo tiempo, Juan Grabois embistió este jueves contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien calificó como “imbécil” e “idiota” por dedicarse a contestar críticas en Twitter en lugar de “ir al territorio” y “a poner la cara” donde están sucediendo los voraces incendios que llevan consumidas unas 40.000 hectáreas.
“La ministra, en lugar de contestarme a mí por Twitter o quejándose de una movilización legítima, tendría que ir al territorio pero no lo hace porque tiene miedo de que la puteen”, lanzó el legislador y referente de Patria Grande.
Para Grabois, es una “hijaputez” que el presidente Javier Milei esté “boludeando en Mar del Plata en vez de estar en el territorio”, y añadió que “si te van a putear, te la bancás. Tenés que estar ahí con tu gente. Él es el presidente de todos los argentinos, no solo de los que la pasan bien”.
Para el dirigente social, “es lo que debería estar haciendo el presidente y la imbécil que tenemos ahora como ministra de Seguridad. Antes la teníamos a ‘Pepita la pistolera’ pero ahora tenemos a una más idiota todavía que contesta un tuit en lugar de tomarse uno de los 50 helicópteros que tiene para ir a ayudar y poner la cara”, enfatizó.
Por otro lado, Grabois aseguró que conoce muy bien la zona de Chubut que es epicentro de los incendios por haber vivido durante una etapa de su vida en la Comarca Andina, y adelantó que tras la marcha de este viernes viajará a Cholila, en el departamento chubutense de Cushamen, a pedido de los brigadistas comunitarios organizados en Argentina Humana y los movimientos sociales, para “llevarles un poco de aliento, levantar la moral y colaborar”.
