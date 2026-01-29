El peronismo se moviliza al Ministerio de Seguridad para reclamar la emergencia ígnea en Chubut

Para Grabois, es una “hijaputez” que el presidente Javier Milei esté “boludeando en Mar del Plata en vez de estar en el territorio”, y añadió que “si te van a putear, te la bancás. Tenés que estar ahí con tu gente. Él es el presidente de todos los argentinos, no solo de los que la pasan bien”.

juan grabois 1 Juan Grabois.

Para el dirigente social, “es lo que debería estar haciendo el presidente y la imbécil que tenemos ahora como ministra de Seguridad. Antes la teníamos a ‘Pepita la pistolera’ pero ahora tenemos a una más idiota todavía que contesta un tuit en lugar de tomarse uno de los 50 helicópteros que tiene para ir a ayudar y poner la cara”, enfatizó.

Por otro lado, Grabois aseguró que conoce muy bien la zona de Chubut que es epicentro de los incendios por haber vivido durante una etapa de su vida en la Comarca Andina, y adelantó que tras la marcha de este viernes viajará a Cholila, en el departamento chubutense de Cushamen, a pedido de los brigadistas comunitarios organizados en Argentina Humana y los movimientos sociales, para “llevarles un poco de aliento, levantar la moral y colaborar”.