Incendio sin tregua en Chubut: más de 50 mil hectáreas arrasadas y un operativo extremo para frenar el fuego
Las llamas avanzan desde hace semanas sobre zonas de difícil acceso y mantienen en alerta a varias localidades.
La provincia de Chubut atraviesa una de las emergencias ambientales más complejas de los últimos tiempos. Un incendio forestal de gran magnitud ya consumió unas 50 mil hectáreas y continúa activo en áreas de vegetación cerrada y terreno prácticamente inaccesible, especialmente en sectores cercanos a la ruta 51, que estuvo a punto de ser clausurada por el avance de las llamas.
El combate contra el fuego se desarrolla en condiciones extremas. Más de 500 brigadistas trabajan en la zona, muchos de ellos avanzando a pie entre la maleza, utilizando motosierras y herramientas manuales para abrir paso. Los móviles de emergencia solo pueden circular por senderos muy angostos, mientras que el abastecimiento de agua se realiza desde lagos cercanos y se descarga sobre los focos ígneos mediante helicópteros.
En las últimas horas, la situación se volvió aún más crítica debido a la combinación de fuertes vientos y altas temperaturas, que reactivaron sectores que estaban parcialmente controlados. Esto obligó a reforzar el operativo para evitar que el fuego alcance zonas habitadas.
Desde el lugar de los hechos, el corresponsal Rodrigo Saliva describió el escenario en vivo por TN, a pocos metros del foco activo, y remarcó la dificultad del terreno, donde los brigadistas deben desplazarse caminando, sorteando obstáculos naturales y abriéndose camino entre la vegetación.
Uno de los combatientes explicó la complejidad del momento: “Intentamos avanzar pero se complicó y estamos replegando. Lo principal es la seguridad de los brigadistas, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma”.
El contexto climático tampoco acompaña. Chubut atraviesa el año más seco de la última década, con una marcada escasez de agua. Especialistas advierten que la falta de lluvias y las temperaturas extremas podrían repetirse en los próximos veranos, incrementando el riesgo de incendios forestales de gran escala.
Ante la falta de recursos hídricos, muchos vecinos debieron aprender a manejar bombas de agua para abastecerse y proteger sus viviendas. El temor a que el fuego avance hacia Esquel y otras localidades densamente pobladas mantiene en vilo a toda la región.
La angustia se vive de cerca en cada comunidad afectada. Así lo expresó José, bombero y vecino de Cholila, quien destacó el esfuerzo colectivo: “Todo esto se está viviendo con mucha angustia. Hay viviendas en todos lados, incluso en las zonas más altas y más cercanas al fuego. Tenemos muchísimos voluntarios trabajando, incluso gente que se vino desde Salta”.
