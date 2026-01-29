Incendios en la Patagonia: Córdoba se suma al reclamo para que se declare la Emergencia Ígnea

Tras los enérgicos pedidos, el Gobierno de Javier Milei analiza incorporar la Ley de Emergencia Ígnea a las sesiones extraordinarias. De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

El martes, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) realizaron una conferencia en la cual advirtieron sobre la situación que atraviesa la Patagonia y exigieron al Congreso que la Emergencia Ígnea sea declarada de forma urgente durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Indicaron que, hasta el martes, se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, cifras que en total son equivalentes a veinte veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

incendios chubut

“Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, expresó Ignacio Torres y mostró un mapa que da cuenta de las hectáreas de vegetación perdidas en cada provincia.

“La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”, agregó el gobernador en la conferencia.

Junto a los gobernadores de la Patagonia solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores.



Frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias… pic.twitter.com/KhYZL5hOWQ — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 27, 2026