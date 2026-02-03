Video: un hombre denunció a su expareja por destrozarle la camioneta a martillazos en General Madariaga

Brutal robo en Mar del Plata: asaltaron un almacén y tomaron como rehén a una adolescente

Cinco delincuentes encapuchados llevaron a cabo un brutal robo en un almacén de Mar del Plata, donde no solo se llevaron lo recaudado y escaparon, sino que antes uno de ellos atacó violentamente a una adolescente que se encontraba en el lugar, la agarró del cuello y la arrojó contra el piso.

El hecho de inseguridad ocurrió el viernes 30 de enero pasadas las 16 en un comercio ubicado en la intersección de Ayolas y Galicia, en el barrio Las Avenidas.

Allí, cinco delincuentes llegaron a bordo de un auto Audi negro robado y cuatro ingresaron al almacén para concretar el golpe comando fuertemente armados y con la cara cubierta.

En ese momento, un grupo de adolescentes y vecinas de la zona estaban haciendo algunas compras cuando fueron sorprendidas por los ladrones, que las amedrentaron desde un primer momento.

Tres de las jóvenes lograron escabullirse y escapar, pero una de ellas fue atacada brutalmente por uno de los malvivientes, quien la tomó por el cuello y la arrojó al piso, reteniéndola para evitar que saliera del local.

Inmediatamente, una de las empleadas se acercó a contenerla e intentó calmar a los delincuentes, que estaban fuera de sí.

Mientras tanto, los delincuentes saltaron por encima del mostrador y se llevaron la caja registradora completa para luego salir corriendo del comercio, subirse al auto que los esperaba en la puerta y huir.

“La nena estaba muy asustada, lloraba. Mi compañera la contuvo hasta que se fueron los ladrones”, contó Claudia, una de las trabajadoras del local, quien no se encontraba en el lugar al momento del robo.

“Fueron muy rápidos, muy agresivos, saltaron el mueble como si fuesen una gacela, se llevaron la caja registradora completa, mercadería que agarraban de paso, gaseosas, galletitas, golosinas y vino”, describió la mujer en diálogo con TN.

Claudia indicó que el auto fue encontrado por la Policía a pocas cuadras del lugar, con la mercadería robada todavía adentro. Indicó que, si bien “hay un montón de robos” en la zona, no suelen ser de esta magnitud. La empleada reveló además que se trata del cuarto asalto que sufre la familia del dueño en sus locales.

Si bien toda la brutal secuencia quedó filmada, hasta el momento, la policía no logró identificar a los delincuentes quienes, se presume, serían menores de edad.