Alcohol, fiestas y desafíos: el modus operandi de Marcelo Porcel

Qué concluyeron los peritos que evaluaron a los primeros chicos que denunciaron a Marcelo Porcel

Las pericias psicológicas fueron a cuatro de los primeros siete chicos que denunciaron en la causa, hechas por profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y que figuran en el pedido de indagatoria del fiscal Turano.

“No surgían indicadores de cuadro psicopatológico de base, ni productividad de tipo psicótica... No surge sintomatología, conductas desajustadas, ni indicadores (en su discurso ni en sus producciones proyectivas) de compromiso psicoemocional-traumático asociados a victimización sexual”, expusieron los profesionales.

Según Infobae, en uno de los casos se destacó que el menor entrevistado “se encuentra orientado en tiempo y espacio, con conciencia situacional; su estructura de lenguaje y contenido del discurso resultan coherentes; posee un adecuado nivel de comprensión y sus facultades mentales no revisten alteraciones, ajustándose a los parámetros esperables para la etapa evolutiva por la que atraviesa”. Y siguió: “El joven no presenta producción imaginativa de índole patológica (fabulación), contando con recursos internos que le posibilitan discriminar entre contenidos de la realidad y contenidos de la fantasía...”.

Sobre otro de los chicos, agregaron: “Se expresó mediante palabra clara y bien articulada... Despliega un discurso cuyo contenido resulta coherente... Cuenta con un capital simbólico que le posibilita comprender, asimilar y aprehender la realidad de manera ajustada. Sus facultades mentales no presentan desajustes ni desvío alguno”.

Un tercer informe reveló: “A la exploración de la memoria, la misma no presenta fallas significativas evidentes”. Y continuó: “Reconoce que en la facilitación al acceso de bebidas alcohólicas subyacía cierta transgresión de su parte a las recomendaciones de su entorno familiar... Por otro lado, comenta que, en el marco de esas reuniones, el padre de su amigo ofrecía grandes sumas de dinero como recompensa a distintos desafíos que el hombre proponía. Estas situaciones, en particular, le generaron bastante incomodidad y le parecieron desajustadas por parte del adulto“.

Luego se informó que el criterio de realidad y la capacidad judicativa del chico “se encuentran acordes a los parámetros esperables para la etapa evolutiva que transita” y que “despliega un discurso de manera fluida y espontánea, cuyo contenido resulta inherente al capital simbólico con el que impresiona contar, sin que se advierta influencia directa de terceras personas en su decir”.

Y finaliza: “No se objetivan indicadores que orienten a la minimización o naturalización de la violencia por parte del joven; quien impresiona contar con recursos defensivos operativos”.

El último de los peritajes concluyó que en ese menor "llegó a sentirse presionado por parte del adulto a cargo, quien lo incitaba y desafiaba a seguridad”, en relación a Porcel.