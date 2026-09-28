Escapó de un control en la General Paz, chocó a cinco autos y lo detuvieron en Flores con cocaína de colores

Así transitó durante diez cuadras, hasta que chocó contra cinco autos que estaban estacionados sobre la calle Portela al 100, a metros de la intersección con la avenida Juan B. Alberdi, en el barrio porteño de Flores.

Cocaína de colores: lo que encontraron en el auto

Cuando los efectivos procedieron a la requisa del vehículo, en el interior encontraron tres bolsas tipo ziploc con cocaína, las cuales tenían diferentes colores: rosa, celeste y amarillo.

En el auto encontraron tres bolsas con cocaína de diferentes colores

Posteriormente, los efectivos verificaron el número de chasis del vehículo y establecieron que correspondía a otro rodado con un pedido de secuestro por hurto agravado solicitado por la Comisaría Morón Tercera de Castelar Sur desde agosto de 2025.

El detenido tenía antecedentes

El detenido es un hombre de 38 años, con domicilio en Lanús y varios antecedentes

Según informaron fuentes policiales, se comprobó que el hombre, domiciliado en el partido bonaerense de Lanús, contaba con antecedentes delictivos por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes correspondientes al 2023.

El caso quedó en manos del juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10, quien labró actuaciones por encubrimiento y adulteración de documentos. En ese sentido, ordenó la detención del imputado y el secuestro del vehículo, su documentación y de la droga hallada.