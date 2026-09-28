Escapó de un control en la General Paz, chocó a cinco autos y lo detuvieron en Flores con cocaína de colores
La frenética persecución comenzó en avenida General Paz y culminó en Flores. El detenido contaba con varios antecedentes.
Una vertiginosa persecución policial que comenzó sobre la avenida General Paz culminó en el barrio porteño de Flores con un hombre de 38 años detenido luego de escapar de un control vehicular y chocar a cinco autos durante la fuga. En su poder tenía tres bolsas de cocaína de distintos colores.
La secuencia se inició cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó un auto Ford Ka rojo cuya patente trasera no reunía las medidas de seguridad solicitadas, por lo que procedieron a solicitarle que detuviera la marcha sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano.
Cuando los efectivos identificaron al conductor, advirtieron además que el número de chasis consignado en la documentación no coincidía con el grabado en el vehículo. Mientras revisaban los papeles, le ordenaron que descendiera del vehículo, pero el individuo no acató la orden y emprendió la fuga a gran velocidad.
Así fue la persecución desde la avenida General Paz hasta Flores
De inmediato, los dos efectivos iniciaron una frenética persecución que quedó registrada en varios videos gracias al apoyo de las cámaras del Anillo Digital.
Con la colaboración de los operadores de las cámaras, se inició el seguimiento por la avenida Eva Perón. La persecución continuó por varios kilómetros hasta que el automovilista dobló en contramano por la calle Portela.
Así transitó durante diez cuadras, hasta que chocó contra cinco autos que estaban estacionados sobre la calle Portela al 100, a metros de la intersección con la avenida Juan B. Alberdi, en el barrio porteño de Flores.
Cocaína de colores: lo que encontraron en el auto
Cuando los efectivos procedieron a la requisa del vehículo, en el interior encontraron tres bolsas tipo ziploc con cocaína, las cuales tenían diferentes colores: rosa, celeste y amarillo.
Posteriormente, los efectivos verificaron el número de chasis del vehículo y establecieron que correspondía a otro rodado con un pedido de secuestro por hurto agravado solicitado por la Comisaría Morón Tercera de Castelar Sur desde agosto de 2025.
El detenido tenía antecedentes
Según informaron fuentes policiales, se comprobó que el hombre, domiciliado en el partido bonaerense de Lanús, contaba con antecedentes delictivos por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes correspondientes al 2023.
El caso quedó en manos del juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10, quien labró actuaciones por encubrimiento y adulteración de documentos. En ese sentido, ordenó la detención del imputado y el secuestro del vehículo, su documentación y de la droga hallada.
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