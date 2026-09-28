Ezeiza: asesinaron a un joven de un piedrazo a la salida de un boliche
Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, murió tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea en Ezeiza. Por el homicidio hay cuatro jóvenes detenidos.
Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes a la salida de un boliche en Ezeiza. Por el homicidio fueron detenidas cuatro personas, una de ellas señalada como quien le habría arrojado la piedra a la víctima.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el episodio se desencadenó durante la madrugada del domingo y comenzó en el interior del local bailable, donde los dos grupos de jóvenes habían mantenido una discusión. Más tarde, volvieron a cruzarse en inmediaciones de Presidente Perón y French, a unas 15 cuadras del boliche. Fue entonces cuando se desarrolló la pelea mortal.
Según la reconstrucción que realizaron los investigadores, uno de los grupos, integrado por cuatro jóvenes, comenzó a arrojar piedras hacia el otro, de tres integrantes. En medio de la brutal agresión, Rojas recibió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó la muerte.
El punto de partida de la investigación fue posible gracias al análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Con esas imágenes, los investigadores lograron reconstruir los movimientos de todos los involucrados e identificar cuatro presuntos agresores.
Quiénes son los cuatro detenidos por el crimen en Ezeiza
El primero en ser detenido por la Policía de Ezeiza fue Emanuel R., de 18 años. Poco después, luego de tres allanamientos realizados en Monte Grande, fueron detenidos Alan M, de 23, Tobías J., de 22, y Gastón S., de 19.
Según la información policial, Alan M. es señalado como quien habría arrojado la piedra que terminó con la vida de Rojas.
De todas formas, esa hipótesis deberá ser confirmada durante el avance de la investigación y las pruebas incorporadas al expediente. Mientras tanto, la Justicia busca determinar qué participación tuvo cada uno de los cuatro detenidos en la pelea que terminó con la muerte del joven.
El cuerpo de Rojas será sometido a una autopsia en la morgue de Lomas de Zamora, una medida que permitirá establecer con precisión las lesiones que provocaron su muerte.
La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N°1 de Ezeiza, liderada por la fiscal Florencia Belloc.
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