Ezeiza: asesinaron a un joven de un piedrazo a la salida de un boliche

Según la información policial, Alan M. es señalado como quien habría arrojado la piedra que terminó con la vida de Rojas.

De todas formas, esa hipótesis deberá ser confirmada durante el avance de la investigación y las pruebas incorporadas al expediente. Mientras tanto, la Justicia busca determinar qué participación tuvo cada uno de los cuatro detenidos en la pelea que terminó con la muerte del joven.

El cuerpo de Rojas será sometido a una autopsia en la morgue de Lomas de Zamora, una medida que permitirá establecer con precisión las lesiones que provocaron su muerte.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N°1 de Ezeiza, liderada por la fiscal Florencia Belloc.