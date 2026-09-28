Un colectivo perdió el control en Palermo, chocó contra un árbol y destrozó un restaurante
Dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rivadavia luego del accidente protagonizado por un interno de la línea 29. El SAME asistió a cuatro personas.
Un colectivo de la línea 29 protagonizó un fuerte accidente durante la mañana de este lunes en Palermo, luego de desviarse de su recorrido, subir a la vereda y terminar contra un árbol. En su trayectoria, el vehículo también arrasó con el deck de un restaurante y provocó importantes daños en el mobiliario instalado sobre la calle.
El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana sobre la avenida Coronel Díaz al 1600, entre las calles Mansilla y Charcas. Por el impacto, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas a un centro de salud, mientras que otras dos personas fueron asistidas en el lugar por personal médico.
La secuencia generó un importante despliegue de los servicios de emergencia y dejó una escena que llamó la atención de quienes circulaban por la zona. El colectivo terminó detenido sobre la vereda, cerca de un árbol, después de atravesar la zona destinada a peatones y bicicletas.
Dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rivadavia
De acuerdo con el informe elaborado por el SAME, cuatro personas recibieron atención médica como consecuencia del choque. Entre ellas había dos mujeres que presentaban lesiones y debieron ser derivadas al Hospital Rivadavia para una evaluación y atención más completa.
Las mujeres trasladadas tienen 33 y 45 años, respectivamente. Por otra parte, un hombre de 59 años y una mujer de 58 fueron revisados por los médicos en el lugar del accidente. En ambos casos, no fue necesario disponer un traslado hospitalario.
La presencia de varias personas afectadas llevó a los equipos de emergencia a trabajar durante los minutos posteriores al impacto para evaluar el estado de cada uno de los involucrados y determinar quiénes necesitaban atención en un centro asistencial.
El colectivo destruyó parte del restaurante
Uno de los puntos que más impactó al observar las consecuencias del accidente fue el estado en el que quedó el sector gastronómico ubicado sobre la vereda. El colectivo destruyó el deck de madera de un restaurante y también provocó daños en un gazebo y distintos elementos que formaban parte del espacio exterior del comercio. Después del choque, los restos del mobiliario quedaron esparcidos sobre la vereda.
El vehículo, además, terminó invadiendo la zona de la bicisenda, lo que permitió dimensionar el recorrido que realizó antes de detenerse. Una empleada de una panadería situada frente al lugar contó a los medios que el estruendo del choque fue muy fuerte y que el ruido la sorprendió mientras se encontraba trabajando. Afortunadamente, no sufrió heridas a raíz del episodio.
Investigan qué le ocurrió al chofer
Mientras se analizaban los daños y se asistía a las personas afectadas, una de las principales cuestiones que intentan determinar los investigadores es por qué el conductor perdió el control del colectivo.
Por el momento, una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis apunta a que el chofer podría haber sufrido una descompensación o incluso haberse quedado dormido mientras conducía. Sin embargo, se trata de una línea de investigación y deberán reunirse más elementos para establecer con precisión qué sucedió antes de que el colectivo abandonara la calzada.
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