Un colectivo perdió el control en Palermo, chocó contra un árbol y destrozó un restaurante

La presencia de varias personas afectadas llevó a los equipos de emergencia a trabajar durante los minutos posteriores al impacto para evaluar el estado de cada uno de los involucrados y determinar quiénes necesitaban atención en un centro asistencial.

El colectivo destruyó parte del restaurante

Uno de los puntos que más impactó al observar las consecuencias del accidente fue el estado en el que quedó el sector gastronómico ubicado sobre la vereda. El colectivo destruyó el deck de madera de un restaurante y también provocó daños en un gazebo y distintos elementos que formaban parte del espacio exterior del comercio. Después del choque, los restos del mobiliario quedaron esparcidos sobre la vereda.

El vehículo, además, terminó invadiendo la zona de la bicisenda, lo que permitió dimensionar el recorrido que realizó antes de detenerse. Una empleada de una panadería situada frente al lugar contó a los medios que el estruendo del choque fue muy fuerte y que el ruido la sorprendió mientras se encontraba trabajando. Afortunadamente, no sufrió heridas a raíz del episodio.

Investigan qué le ocurrió al chofer

Mientras se analizaban los daños y se asistía a las personas afectadas, una de las principales cuestiones que intentan determinar los investigadores es por qué el conductor perdió el control del colectivo.

Por el momento, una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis apunta a que el chofer podría haber sufrido una descompensación o incluso haberse quedado dormido mientras conducía. Sin embargo, se trata de una línea de investigación y deberán reunirse más elementos para establecer con precisión qué sucedió antes de que el colectivo abandonara la calzada.