Piden detener a Diego Spagnuolo por los nuevos informes sobre las compras de ANDIS

Otro de los puntos destacados es una factura de Indecomm que, según la documentación analizada, habría sido abonada dos veces por $28,7 millones cada vez. Además, se detectaron adquisiciones en las que el producto entregado no habría coincidido con el adjudicado.

El abogado también incorpora al planteo un informe que detectó diferencias de hasta 4239% en productos ortopédicos y cuestionamientos a la utilización de determinados insumos importados, con brechas de entre 300% y 1000% respecto de alternativas nacionales. “No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo”, sostiene Dalbón en la presentación.

Para el denunciante, los nuevos datos deben ser analizados junto con los audios que dieron origen al expediente. Allí recuerda las frases atribuidas a Spagnuolo sobre un supuesto mecanismo de cobro de dinero a proveedores, entre ellas: “Si no hay aporte, no hay medicamentos. Esto es así. No es caridad, es negocio”.

Dalbón vuelve sobre el contenido de los audios que dieron origen a la investigación y pone el foco en las referencias a porcentajes de dinero que habría realizado Spagnuolo al describir el presunto mecanismo de cobro de coimas dentro de ANDIS. Vincula las expresiones con la hipótesis central de la denuncia y sostiene que deben ser analizadas ahora junto con los nuevos informes sobre las contrataciones de ANDIS.

Para el abogado, la aparición de datos sobre sobreprecios, pagos duplicados y otras irregularidades “profundiza” los hechos que originalmente habían sido denunciados a partir de los audios.

La presentación también recuerda otra de las frases atribuidas a Spagnuolo: “Si no hay aporte, no hay medicamentos. Esto es así. No es caridad, es negocio”. Esos dichos forman parte de los elementos que, según Dalbón, deben ser confrontados con la documentación incorporada posteriormente al expediente.

Causa ANDIS: riesgo de entorpecimiento

Dalbón pone el acento en la situación procesal actual del exfuncionario. Recuerda que la Cámara Federal confirmó recientemente su procesamiento y sostiene que la investigación ahora debe avanzar sobre cómo funcionaba el presunto mecanismo, qué operaciones estuvieron involucradas y quiénes participaron.

“Spagnuolo no fue un funcionario periférico respecto de los hechos investigados, sino quien se encontraba al frente de ANDIS durante el período en el que se habrían desarrollado las operaciones bajo análisis”, afirma.

Según el escrito, esa posición le habría dado un conocimiento directo sobre los circuitos administrativos, funcionarios y proveedores involucrados. Por eso, Dalbón considera que existe un riesgo concreto de que pueda afectar la producción de prueba todavía pendiente.

Uno de los elementos que menciona es la pericia destinada a determinar científicamente si la voz de los audios corresponde a Spagnuolo. La Cámara Federal avaló recientemente la continuidad de esa prueba y rechazó los planteos de nulidad de su defensa.

La presentación también invoca un eventual peligro de fuga. Dalbón recuerda que desde el comienzo de la investigación pesa sobre Spagnuolo una prohibición de salida del país y menciona que, durante los allanamientos, inicialmente no habría sido localizado en los domicilios buscados y fue encontrado luego dentro de un country de Pilar.

Con todos esos elementos, el abogado sostiene que las medidas actualmente vigentes no serían suficientes para garantizar la investigación y pide a Lijo que avance con la detención.

“La detención aparece como la medida necesaria y proporcional para asegurar la comparecencia de Spagnuolo y, fundamentalmente, para preservar la integridad de la investigación”, concluye.

La solicitud deberá ahora ser evaluada por el juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar si existen riesgos procesales concretos que justifiquen una medida de coerción de esa magnitud.