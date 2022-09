Juan Acosta acosa por redes a presidenta de centro de estudiantes

twit juan acosta

El posteo generó el repudio de los usuarios de Twitter, muchos de los cuales anunciaron que lo denunciaron y bloquearon en la red social del pajarito.

Repudio a Juan Acosta en Twitter

https://twitter.com/rialjorge/status/1575858612810891264 Miren a este violín pic.twitter.com/fSkd0BQ2TV — JORGE RIAL (@rialjorge) September 30, 2022

https://twitter.com/diegobranca/status/1575863699189149697 Todo lo que proviene del Macrismo duro es violento, lleno de odio, destructivo y provocador.

No construyen nada desde el amor ni la positiva.

Son todo lo que está mal en este mundo.

Generan tristeza, repudio y rencor.

Como lo de Juan Acosta hoy.

Que asco son. — Diego Brancatelli (@diegobranca) September 30, 2022

https://twitter.com/maurofulco/status/1575872115332423680 El de Juan Acosta se pregunta en twitter si una chica de 15/16 años "le parará la chota"

Juan Acosta: pic.twitter.com/sVKwTjGCKW — Mauro Fulco (@maurofulco) September 30, 2022

Isabella Spatola repudió la "persecución política"

El miércoles, estudiantes, docentes y familias de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Mariano Acosta" realizaron un abrazo simbólico al establecimiento en repudio a la "persecución política" a la comunidad educativa de la institución, luego de levantar la toma que los alumnos sostenían desde el viernes.

Mariano Acosta.jpg

"Basta de perseguirnos políticamente"; "Escuelas en lucha porque (Horacio) Larreta no escucha"; "Con hambre no podemos estudiar"; "No a las Acap", fueron algunas de las consignas expresadas en carteles y banderas en la fachada de la institución.

Tras la toma, varios padres y madres de estudiantes que realizaron tomas de colegios fueron notificados por la Policía de la Ciudad, en sus domicilios, tras las denuncias presentadas por las autoridades porteñas.

"Se está actuando muy violentamente desde el Gobierno de la Ciudad, persiguiendo a nuestros papás cuando claramente no son quienes están tomando los colegios, somos nosotros, el estudiantado, que decidimos alzar la voz", aseveró Isabella Spatola, coordinadora del centro de estudiantes del Mariano Acosta.

Respecto a las medidas de lucha, Spatola dijo que pese a "la persecución y las amenazas", seguirán reclamando por sus derechos y por ser escuchados, mediante asambleas permanentes y otras medidas.

Mariano Acosta.jpg

"Pretendían frenarnos con esto, pero nos dieron más fuerza", sostuvo la joven, y repudió el tratamiento de algunos medios de comunicación, que "están saliendo a atacarnos con cosas personales, inventando algunas, y se olvidan que somos menores de edad".

"Es una forma de querer meternos miedo pero vamos a seguir luchando por todos los derechos para el bienestar de los pibes, no sólo del Acosta, sino de todos los colegios públicos", expresó.

"Podrán cortarnos la luz, el gas, el agua o perseguirnos pero no podrán parar un movimiento estudiantil y una comunidad educativa", dijo por su parte Carla Andrade, presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Mariano Acosta.

Y apuntó: "Cuantas veces vimos robos y situaciones de inseguridad en la esquina de nuestra escuela, y cuando nos preguntamos dónde está la policía en esos casos nos encontramos que está en nuestras casas notificando a nuestros padres".

Entre los aplausos y el aliento de la comunidad educativa hoy presente, las representantes del Centro de Estudiantes del Acosta aseguraron que la falta de diálogo y la violencia se responde "con discusión política y con ideas, con la posibilidad de soñar".

"Quieren proscribir los sueños de las y los pibes a una educación más inclusiva y de mayor calidad", concluyeron.

Toma del Mariano Acosta: la Ciudad reclama 1,5 millón por día a los padres

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, anunció el martes que reclamará a las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Mariano Acosta" involucrados en la toma del establecimiento el pago del "costo laboral de salarios del personal docente" durante la vigencia de la medida de protesta, equivalente a $1,5 millón diario.

Decisión Ciudad toma Mariano Acosta.jpeg

Según informaron desde la cartera educativa, la decisión regirá para los padres y las madres de los alumnos del Mariano Acosta, aunque adelantaron que se hará extensiva a los restantes colegios tomados por los estudiantes .

Soledad Acuña remitió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico "que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal docente del Mariano Acosta, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerrada la escuela el día lunes 26 de septiembre", precisaron.

"Toda vez que dicha inversión se realiza con la contribución de cada vecino de la Ciudad, se solicita se inicien las acciones legales correspondientes contra los adultos que resulten responsables, a los fines de reclamar el daño patrimonial producido", indicó la funcionaria en el escrito.

En ese sentido, el lunes fue anunciada la demanda contra ocho adultos responsables de los estudiantes que llevaron adelante la toma en el Mariano Acosta, la cual estuvo a cargo de la Procuración General porteña ante la Unidad de Flagrancia en manos del fiscal Federico Tropea, según indicaron a Télam fuentes porteñas.

Según el comunicado de la cartera educativa, Soledad Acuña también elaboró un informe del "costo laboral" de los establecimientos que se encuentran tomados este martes, el cual precisa un monto de $1.309.718 en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Esther B. de Spangenberg", de $374.206 en la Escuela de Educación Media 1 DE 14 "Federico García Lorca" y de $377.585 en la Escuela de Educación Media 7 DE 9 "María Claudia Falcone". Agrega costos del Colegio 3 DE 2 "Mariano Moreno" por $876.608, del Liceo 5 DE 11 "P. Guaglianome" por $554.251, de la Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica 1 DE 2 por $820.410,56 y de la Escuela de Educación Media 3 DE 7 "Osvaldo Pugliese" por $291.178.