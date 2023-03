Ciudad: más del 40% de las escuelas públicas tienen problemas de infraestructura

La multisectorial educativa, conformada por familias, docentes, estudiantes, cooperadoras e integrantes de la UTE, la Defensoría del Pueblo y legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), anunciaron a las 10.30 de hoy que se encuentran trabajando en un nuevo mapa de riesgo de los edificios escolares, en la puerta de la escuela normal Superior 1, Lenguas Vivas, sobre la avenida Córdoba al 1951.

Los carteles pegados en la entrada de esa escuela, que este martes y miércoles garantizaron de alguna forma las clases, anunciaban aulas sin ventilación, techos rotos, baños sin agua, falta de pizarrones, y "las salidas de emergencia clausuradas".

Francisco especificó, al respecto, que el presupuesto educativo "viene bajando desde hace 10 años y la infraestructura escolar se redujo en un 40 y 45% y esto se materializa en condiciones de deterioro en los edificios escolares que hoy se visibiliza por la ola de calor".

"Tenemos escuelas que no pueden garantizar el suministro eléctrico, de agua, no andan los ventiladores, no tienen cortinas y estamos exigiendo un fuerte incremento en infraestructura escolar, que se escuche a la comunidad educativa que somos quienes más conocemos las escuelas porque estamos todos los días en ellas", expresó el secretario de condiciones de trabajo de UTE.

Acompañaron en la conferencia de prensa la secretaria general de UTE, Angélica Graciano; una representante de la Defensoría del Pueblo, Isabel Pérez Patinio; el representante de cooperadoras, Pablo Cesaroni; Maru Menga, en nombre de la legisladora Maru Bielli; la regenta del Instituto de Educación Superior Alicia Moreau de Justo, María Pennella; y integrantes de los centros de estudiantes de la escuela de Teatro Niní Marshall, Lenguas Vivas y la escuela Superior de educación artística de música, Juan Pedro Esnaola.

Francisco anunció, también, el trabajo que se encuentran realizando sobre el mapa de riesgo de escuelas de la Ciudad 2023, "de consulta abierta para que queden registradas las situaciones y podamos ver esta faltas de respuestas por parte del Gobierno porteño, y este desinterés por mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje".

"Tenemos escuelas con obras inconclusas, como en el Normal 1, que hace tres años convive con una obra con ruidos, polvillo, la falta de ascensores del Alicia Moreau de Justo que desde hace un año y medio no funcionan, fundamentales para poder acceder a niveles superiores del edificio y sino se arregla la matrícula disminuye", apuntó.

Escuela Tomada.jpg

Cesaroni, por su parte, compartió la bronca de familias por la falta de respuesta del Ministerio de Educación y su indignación por tener que llevar "heladeras con hielo y botellas de agua para los y las estudiantes, cuando el Gobierno distribuyó 170.000 botellas que no alcanzan".

"El año pasado, en una conferencia de prensa en invierno que hicimos por problemas de calefacción, hablábamos de una emergencia edilicia con 200 establecimientos escolares, hoy hablamos de 400 edificios con problemas de ventilación", afirmó tras señalar la necesidad de "un plan serio de inversión en obras en escuelas de acá a dos años en gran mayoría de escuelas".

"Que coloquen más ventiladores y aires acondicionados. Las cooperadoras han hecho esfuerzos para comprar aires y están muertos de risa en un salón y no autorizan la colocación porque dicen que la instalación eléctrica no está en condiciones", aseguró.

En tanto, Pérez Patiño, de la Defensoría del Pueblo, recordó el acuerdo al que se arribó el año pasado para poder tener acceso a escuelas que así lo soliciten, donde concurren a las instituciones acompañados de la defensora, María Rosa Muiño, con el equipo de arquitectura y un representante del Ministerio de Educación.

"Las escuelas que lo deseen pueden hacer este pedido por mail a consultas@defensoria.org.ar y podemos organizar la agenda para visitar, hacer acciones y visibilizar temas y, en muchos casos, se llega a soluciones", apuntó la funcionaria, tras mencionar la escasez de docentes en niveles medios y fallas en la inscripción en línea.

En tanto, Connie Prado, de la escuela Niní Marshal, del barrio porteño de Mataderos, compartió las urgencias edilicias del establecimiento.

"Las escuelas artísticas cursamos 10 horas por día, acinados, a partir del mediodía donde estamos más expuestos al calor y no hubo ni una semana que la hayamos cursado completa, debido a constantes cortes de luz, agua, los ventiladores no dan a basto ni el dispenser que puso la cooperadora, y sabemos que hay 22 colegios que están haciendo faltazos, lo cual habla de una problemática estructural, en el distrito más rico del país", apuntó.

Desde hace dos días, estudiantes de más de 20 escuelas públicas porteñas realizaron un "faltazo" por la falta de condiciones en los establecimientos para afrontar el calor extremo en la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en alerta roja por altas temperaturas "peligrosas" desde el 2 de marzo. Hoy son siete las que continúan con una medida de protesta, tales como el Comercial 33, Rodolfo Walsh, Nicolás Avellaneda y la Nº 11 Doctor Ricardo Levene, cuyo reclamo termina hoy.

La Osvaldo Pugliese, continúa con la actividad de "faltazo" hasta el jueves, la Nº1 "Federico García Lorca" permanecerá con la medida hasta el viernes, mientras el centro de estudiantes de terciarios del Normal 5, de Barracas, hará un corte de calle en la puerta a las 12:30.