Juicio por la muerte de Maradona: Jana relató que estaba en un cuarto "con las ventadas tapadas con cartón"

"Confié en ese criterio. Luque nos dijo que iba a ser una internación seria", resaltó Jana antes de aclarar que "del otro lado (Swiss Medical y Dimitrov)" respaldaron la opinión del neurocirujano.

"Yo lo defendía a Luque porque creía que era un profesional bueno", sostuvo Jana, de 30 años, quien conoció a Diego Maradona -y al resto de su familia paterna- recién en 2014, tras confirmarse su filiación.

Cómo era la habitación de Diego Maradona en Tigre

Apenas media hora después de empezar a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro Jana Maradona rompió en llanto y recordó el estado en el que se dispuso la internación domiciliaria de su padre. Ella fue la última de los hijos de Diego Maradona que lo vio con vida.

Según su descripción, "no había aparatología" en la habitación donde se alojaba Diego Maradona tras la externación de la Clínica Olivos, sólo una cama, algo de mobiliario y un detalle espeluznante: "Como no pudieron conseguir una casa con habitación abajo, refaccionaron una. Taparon con cartones una ventana y le pusieron una puerta corrediza", dijo.

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"Había personal de seguridad, la cocinera 'monona', mi primo (Jonathan Espósito), podría haber algún enfermero, pero no recuerdo", subrayó.

El Diez intentaba recuperarse de una delicada operación en el cerebro a apenas unos metros de la parte más ruidosa de la casa, la cocina, y su hija pudo reconocer el deterioro en su salud los días previos al 25 de noviembre de 2020, cuando falleció.

Jana Maradona recordó haber visto "alegre" y "normal" a su padre el viernes 13 de noviembre de 2020, pero para el miércoles 18 lo observó con la "voz ronca" y los "párpados hinchados".

La joven recordó cómo le confirmaron la noticia del deceso de su padre: "Me dijeron que mi papá 'no resistió'".

"Fui una pelotud..."

Durante la audiencia de este martes en San Isidro el abogado Fernando Burlando compartió una serie de mensajes de chat atribuidos a Leopoldo Luque y al exasistente de Maradona, Maximiliano Pomargo, en los que calificaban a Jana de "pelot...." y "retrasad...".

"Evidentemente fui una pelotud... porque confié", convino en la misma audiencia Jana Maradona al contestar las preguntas del abogado Francisco Oneto.

Jana Maradona reiteró ante el contrainterrogatorio del abogado Francisco Oneto que su padre estaba "hinchado" tanto el miércoles 18 de noviembre como el día de la muerte y reconoció que "lo notaba muy decaído, lento", en el último tiempo.

"Pensé que era una depresión", señaló la maquilladora, quien se refirió a Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz como "el núcleo del cuidado" de su salud, "con la contención primaria".

"El segundo anillo era Swiss Medical, llámese (Nancy) Forlini, el médico y la nutricionista, que se sumaron después", consignó ante la interrogación del abogado Roberto Rallín.