Juicio por la muerte de Maradona: Jana relató que estaba en un cuarto "con las ventadas tapadas con cartón"
La menor de las hijas de Diego Maradona fue la última en verlo con vida, días antes de su muerte, en una casa de Tigre donde debía recuperarse de una operación.
Jana Maradona declaró este martes en el segundo juicio al equipo médico que atendió a su padre, Diego Maradona, en la casa de Tigre donde debía cumplir con su internación domiciliaria tras ser operado de un hematoma subdural en la Clínica Olivos.
Previo al traslado a Tigre, Jana y el resto de los familiares de Diego Maradona mantuvieron una reunión en la Clínica Olivos para debatir el plan postoperatorio del Diez. La joven maquilladora reconoció además que la cita definitoria fue "grabada", pero ese audio no salió a la luz aún.
De esa reunión participaron el director de la Clínica Olivos, Federico Dimitrov; el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; sus hermanas Dalma y Gianinna, y se determinó la internación domiciliaria de Diego Maradona en una casa del barrio cerrado San Andrés del partido bonaerense de Tigre.
"Dimitrov nos dijo que había dos opciones: una clínica de rehabilitación motriz y una internación domiciliaria. En ese momento, Luque pidió una mini reunión privada y nos recomendó una internación domiciliaria para mi papá porque el personal del sanatorio 'se quería promocionar'", afirmó la joven en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque.
"Confié en ese criterio. Luque nos dijo que iba a ser una internación seria", resaltó Jana antes de aclarar que "del otro lado (Swiss Medical y Dimitrov)" respaldaron la opinión del neurocirujano.
"Yo lo defendía a Luque porque creía que era un profesional bueno", sostuvo Jana, de 30 años, quien conoció a Diego Maradona -y al resto de su familia paterna- recién en 2014, tras confirmarse su filiación.
Cómo era la habitación de Diego Maradona en Tigre
Apenas media hora después de empezar a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro Jana Maradona rompió en llanto y recordó el estado en el que se dispuso la internación domiciliaria de su padre. Ella fue la última de los hijos de Diego Maradona que lo vio con vida.
Según su descripción, "no había aparatología" en la habitación donde se alojaba Diego Maradona tras la externación de la Clínica Olivos, sólo una cama, algo de mobiliario y un detalle espeluznante: "Como no pudieron conseguir una casa con habitación abajo, refaccionaron una. Taparon con cartones una ventana y le pusieron una puerta corrediza", dijo.
"Había personal de seguridad, la cocinera 'monona', mi primo (Jonathan Espósito), podría haber algún enfermero, pero no recuerdo", subrayó.
El Diez intentaba recuperarse de una delicada operación en el cerebro a apenas unos metros de la parte más ruidosa de la casa, la cocina, y su hija pudo reconocer el deterioro en su salud los días previos al 25 de noviembre de 2020, cuando falleció.
Jana Maradona recordó haber visto "alegre" y "normal" a su padre el viernes 13 de noviembre de 2020, pero para el miércoles 18 lo observó con la "voz ronca" y los "párpados hinchados".
La joven recordó cómo le confirmaron la noticia del deceso de su padre: "Me dijeron que mi papá 'no resistió'".
"Fui una pelotud..."
Durante la audiencia de este martes en San Isidro el abogado Fernando Burlando compartió una serie de mensajes de chat atribuidos a Leopoldo Luque y al exasistente de Maradona, Maximiliano Pomargo, en los que calificaban a Jana de "pelot...." y "retrasad...".
"Evidentemente fui una pelotud... porque confié", convino en la misma audiencia Jana Maradona al contestar las preguntas del abogado Francisco Oneto.
Jana Maradona reiteró ante el contrainterrogatorio del abogado Francisco Oneto que su padre estaba "hinchado" tanto el miércoles 18 de noviembre como el día de la muerte y reconoció que "lo notaba muy decaído, lento", en el último tiempo.
"Pensé que era una depresión", señaló la maquilladora, quien se refirió a Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz como "el núcleo del cuidado" de su salud, "con la contención primaria".
"El segundo anillo era Swiss Medical, llámese (Nancy) Forlini, el médico y la nutricionista, que se sumaron después", consignó ante la interrogación del abogado Roberto Rallín.
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