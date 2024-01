Bomba: revelan por qué el ex de Nequi Gallotti llamó a Esmeralda Mitre antes de suicidarse

“Quiero arrancar el programa con una noticia que el fin de semana nos angustió muchísimo, tiene que ver con el ex de Nequi Galotti, hay cosas que me las voy a reservar y son terribles, Pablo Hernández había contactado a Esmeralda Mitre días antes, yo esto me atrevo a confirmarlo y por eso lo voy a decir”, comenzó afirmando el periodista.