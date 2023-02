Dramático testimonio del abuelo de las gemelas argentinas que se tiraron desde un balcón: "Les saturaron la cabeza"

Qué dijo el abuelo de las gemelas argentinas que se tiraron desde un tercer piso en Barcelona

“Mi nuera me dijo que no dé más notas a los periodistas españoles porque están diciendo barbaridades. Ella me dijo que les va a meter un abogado. Ahora los vecinos afirman que había bullying a ellas y otros chiquitos que son de España. La escuela se lava las manos”, denunció.

“Yo le creo a mi nuera y mi hijo. Yo sé cómo son mis nietas y las cartitas no mienten, los nenes no mienten. En el Consulado salieron a decir que no detectaron que había bullying, ¿no tienen cerebro que no se dieron cuenta?”, apuntó.

Y concluyó: “Cuando yo era chico iba a la psicopedagoga porque no hablaba. Yo sé de bullying y supe cómo defenderme. Hoy en día quizá les pasó lo que a mí: yo no contaba lo que me pasaba por miedo y vergüenza. Mi hijo y mi nuera se la pasaban trabajando, ellas se movían solas”.