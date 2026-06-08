Real Madrid consultó por Julián Álvarez y crecen los rumores en España

Barcelona también sigue de cerca a Julián Álvarez

La irrupción de Real Madrid en la escena suma un nuevo capítulo a una historia que ya tenía al Barcelona como protagonista. Desde hace meses, el conjunto catalán sigue de cerca al ex River y sueña con incorporarlo en el futuro. Según distintas versiones surgidas en España, el club blaugrana incluso habría avanzado en conversaciones con el entorno del futbolista.

No obstante, una primera propuesta cercana a los 70 millones de euros habría sido rechazada por Atlético de Madrid, que considera al campeón del mundo una pieza clave para el proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone. Por el momento, ninguna de las instituciones involucradas confirmó ni desmintió las versiones que circulan en torno al atacante argentino.

Si el interés del Merengue se transforma en una oferta formal y la operación avanza, Julián Álvarez podría convertirse en una de las transferencias más impactantes de los últimos años y en la compra más costosa de la historia del club.