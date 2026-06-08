Real Madrid consultó por Julián Álvarez y crecen los rumores en España
Real Madrid habría pedido condiciones por Julián Álvarez. El delantero argentino aparece como candidato al fichaje estelar prometido por Florentino Pérez.
La reelección de Florentino Pérez como presidente de Real Madrid hasta 2030 vino acompañada de una promesa ambiciosa: realizar una inversión cercana a los 150 millones de euros para incorporar a una estrella de primer nivel al plantel.
Desde entonces, comenzaron a circular distintos nombres vinculados al conjunto merengue. Futbolistas como Vitinha, Joao Neves y Michael Olise aparecieron entre los posibles candidatos para convertirse en la gran incorporación del club español. Sin embargo, en las últimas horas surgió una alternativa que generó un fuerte impacto en el mercado internacional: Julián Álvarez.
Según informó Sky Sports, Real Madrid habría realizado un primer contacto con Atlético de Madrid para conocer las condiciones de una eventual negociación por el delantero de la Selección Argentina.
De acuerdo con la información difundida, no existen conversaciones formales ni una oferta concreta sobre la mesa. Sin embargo, sí habría un interés real del club blanco por evaluar la situación contractual y deportiva del atacante. El principal interrogante pasa por la postura del Atlético de Madrid, que debería decidir si está dispuesto a negociar la salida de una de sus principales figuras a un rival directo dentro de La Liga. La posibilidad genera especial atención porque el campeón del mundo es considerado uno de los delanteros más cotizados del fútbol europeo y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.
Barcelona también sigue de cerca a Julián Álvarez
La irrupción de Real Madrid en la escena suma un nuevo capítulo a una historia que ya tenía al Barcelona como protagonista. Desde hace meses, el conjunto catalán sigue de cerca al ex River y sueña con incorporarlo en el futuro. Según distintas versiones surgidas en España, el club blaugrana incluso habría avanzado en conversaciones con el entorno del futbolista.
No obstante, una primera propuesta cercana a los 70 millones de euros habría sido rechazada por Atlético de Madrid, que considera al campeón del mundo una pieza clave para el proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone. Por el momento, ninguna de las instituciones involucradas confirmó ni desmintió las versiones que circulan en torno al atacante argentino.
Si el interés del Merengue se transforma en una oferta formal y la operación avanza, Julián Álvarez podría convertirse en una de las transferencias más impactantes de los últimos años y en la compra más costosa de la historia del club.
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