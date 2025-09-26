Espectacular persecución a falsos policías en Mar del Plata: el video
Los delincuentes se dieron a la fuga en una camioneta robada y lograron evadir a varios patrulleros hasta que fueron atrapados.
Dos hombres que simulaban ser policías para realizar entraderas fueron detenidos en Mar del Plata luego de una intensa persecución que duró varios kilómetros. Los delincuentes utilizaban ropa de la Policía Bonaerense para engañar a sus víctimas y se movilizaban en una camioneta robada.
El operativo se llevó a cabo el jueves por la mañana luego de la denuncia del dueño de una vivienda ubicada en Marenco y Tetamanti, quien sospechó de dos personas que tocaron el timbre de su casa haciéndose pasar por policías y dio aviso de inmediato al número de emergencias 911.
Los dos hombres de 35 y 42 años estaban vestidos como uniformados, con gorra, campera y chaleco de Policía de la provincia de Buenos Aires.
Al notar la presencia policial, emprendieron la fuga a bordo de una camioneta Nissan Frontier blanca, cuya patente que no correspondía al rodado y tenía pedido de secuestro activo.
En los videos se llega a ver como incluso los delincuentes lograron evadir a tres patrulleros en plena huida. La persecución continuó hasta una zona descampada, donde finalmente fueron interceptados en Cerrito y la calle 85.
Los investigadores determinaron que los delincuentes se vestían como policías, tocaban los timbres de las casas y engañaban a sus habitantes para ingresar a las propiedades. Una vez dentro, los reducían y les robaban. Los mismos individuos vestidos de policías cometieron al menos tres entraderas en cuatro días en las que robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.
Los robos bajo la modalidad de entradera se cometieron en viviendas de los barrios Las Margaritas, Acantilados y Las Canteras. En algunos hechos golpearon salvajemente a las víctimas, según informó el sitio local 0223.
Luego del operativo y la intensa persecución que logró detener a los dos delincuentes, la policía estaba en busca de un tercer sospechoso que era parte de la banda.
En el procedimiento, los efectivos policiales lograron secuestrar la camioneta robada, dos teléfonos celulares y una pistolera interna.
