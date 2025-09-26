Espectacular persecución a falsos policías en Mar del Plata: el video

En los videos se llega a ver como incluso los delincuentes lograron evadir a tres patrulleros en plena huida. La persecución continuó hasta una zona descampada, donde finalmente fueron interceptados en Cerrito y la calle 85.

falsos policias mar del plata

Los investigadores determinaron que los delincuentes se vestían como policías, tocaban los timbres de las casas y engañaban a sus habitantes para ingresar a las propiedades. Una vez dentro, los reducían y les robaban. Los mismos individuos vestidos de policías cometieron al menos tres entraderas en cuatro días en las que robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.

falsos policias mar del plata

Los robos bajo la modalidad de entradera se cometieron en viviendas de los barrios Las Margaritas, Acantilados y Las Canteras. En algunos hechos golpearon salvajemente a las víctimas, según informó el sitio local 0223.

Luego del operativo y la intensa persecución que logró detener a los dos delincuentes, la policía estaba en busca de un tercer sospechoso que era parte de la banda.

falsos policias mar del plata 2

En el procedimiento, los efectivos policiales lograron secuestrar la camioneta robada, dos teléfonos celulares y una pistolera interna.

falsos policias detenidos 2

falsos policias detenidos