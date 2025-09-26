Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal: promociona una criptomoneda

En aquella oportunidad los hackers habían obtenido toda la información de la fuerza y en algunos casos descontaron entre 2 mil y 5 mil pesos a efectivos a través de estas falsas mutuales.

PFA

El primero de los posteos de promoción fue publicado a las 10.30 de este viernes y le siguieron varios más. Más de dos horas después la Policía Federal Argentina no pudo recuperar el control de sus cuentas y los mensajes siguen publicados.

El primero de ellos estaba acompañado por un video y decía: "Policía Federal Argentina y Mira Network ¡Ya llegó el gran airdrop de $MIRA! Únete a traders, stakers y poseedores de NFT http://miranetwork.com.de/claim Recompensas limitadas disponibles: ¡reclama ya!".

Las publicaciones se llenaron rápidamente de comentarios que alertan a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich del hecho, y le recuerdan que le sucedió lo mismo en 2017.