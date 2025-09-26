Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal: promociona una criptomoneda
La cuenta oficial en X de la fuerza fue intervenida por hackers que promocionan la cripto $MIRA.
Las Fuerzas de Seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich sufrieron este viernes un nuevo hackeo, esta vez en las redes sociales de la Policía Federal Argentina, en las que se publicó una seguidilla de mensajes promocionando una criptomoneda.
Durante la mañana de este viernes la cuenta en X de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a realizar publicaciones en las que se promociona una criptomoneda con el nombre “$MIRA”. Junto al mensaje, se publicaron videos aludiendo a una supuesta colaboración entre la fuerza y “Mira Network”.
Hasta ahora, ninguna autoridad de la PFA ni del ministerio de Seguridad de la Nación se pronunció al respecto, aunque no se trata de la primera vez que las Fuerzas de Seguridad bajo el mando de Bullrich sufren un hackeo en los últimos meses.
A principios de 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue hackeada y en los recibos de sueldo de los efectivos aparecieron mutuales falsas.
En aquella oportunidad los hackers habían obtenido toda la información de la fuerza y en algunos casos descontaron entre 2 mil y 5 mil pesos a efectivos a través de estas falsas mutuales.
El primero de los posteos de promoción fue publicado a las 10.30 de este viernes y le siguieron varios más. Más de dos horas después la Policía Federal Argentina no pudo recuperar el control de sus cuentas y los mensajes siguen publicados.
El primero de ellos estaba acompañado por un video y decía: "Policía Federal Argentina y Mira Network ¡Ya llegó el gran airdrop de $MIRA! Únete a traders, stakers y poseedores de NFT http://miranetwork.com.de/claim Recompensas limitadas disponibles: ¡reclama ya!".
Las publicaciones se llenaron rápidamente de comentarios que alertan a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich del hecho, y le recuerdan que le sucedió lo mismo en 2017.
