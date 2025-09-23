Batalla campal en un colegio de Córdoba durante el festejo por el Día de la Primavera: peleó hasta la Policía

Pero como los directores no dejaron que los padres entraran al establecimiento se abrió una nueva causa de desasosiego: los adultos también entraron en cólera y se trenzaron, por lo que fue necesario llamar a la Policía.

Como se puede observar en el video del episodio, ni siquiera la presencia de varios patrulleros logró calmar los ánimos.

La situación llegó a tal punto que tuvieron que intervenir efectivos de la Guardia de Infantería y recién después los padres se juntaron con sus hijos y los retiraron de la escuela.

Medios locales dieron por terminada la situación considerando el episodio como un viral del Día de la Primavera un poco subido de temperatura, pero todavía podría suceder que haya repercusiones legales.