Batalla campal en un colegio de Córdoba durante el festejo por el Día de la Primavera: peleó hasta la Policía
Oficiales de la Policía de Córdoba terminaron midiéndose con padres y estudiantes de una secundaria del barrio Villa Urquiza, en una escena que se hizo viral.
El festejo por el Día de la Primavera resultó caótico el domingo pasado en las inmediaciones de una escuela secundaria de Córdoba, donde padres, estudiantes y hasta oficiales de la Policía terminaron enfrentados en una batalla campal.
Un video del episodio, que se hizo viral en las últimas horas, muestra el momento en que hasta los oficiales quedan envueltos en la pelea cuerpo a cuerpo que se desató en la comunidad educativa del barrio Villa Urquiza, ubicado a las afueras de la Ciudad de Córdoba.
La pelea empezó como una rencilla durante un partido de fútbol entre estudiantes de 5to y 6to año pero escaló hasta involucrar al público y hasta "se sumó gente de otros cursos", como explicó una testigo al canal El Doce de Córdoba. "Para separarlos, los encerraron en diferentes aulas", agregó la misma persona.
Hasta ese punto las autoridades de la escuela tenían todo bajo control: la estrategia de separar a los chicos logró darle respiro a la situación y mientras tanto se convocó a los padres de los alumnos involucrados, como corresponde a un caso que involucra a menores de edad.
Pero como los directores no dejaron que los padres entraran al establecimiento se abrió una nueva causa de desasosiego: los adultos también entraron en cólera y se trenzaron, por lo que fue necesario llamar a la Policía.
Como se puede observar en el video del episodio, ni siquiera la presencia de varios patrulleros logró calmar los ánimos.
La situación llegó a tal punto que tuvieron que intervenir efectivos de la Guardia de Infantería y recién después los padres se juntaron con sus hijos y los retiraron de la escuela.
Medios locales dieron por terminada la situación considerando el episodio como un viral del Día de la Primavera un poco subido de temperatura, pero todavía podría suceder que haya repercusiones legales.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario