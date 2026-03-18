Puerto Madero: dramático rescate de un limpiavidrios atrapado en medio de la tormenta

De inmediato, personal especializado montó un operativo de rescate en altura que incluyó maniobras específicas y precisas para asegurar a la víctima. Todo quedó registrado en un video.

En las imágenes se observa cómo, en medio de los fuertes vientos, los rescatistas lograron llegar hasta donde se encontraba el limpiavidrios y liberarlo de las sogas que lo mantenían atrapado en altura. Tras esto, lo aseguraron con cuerdas y arneses, y procedieron al descenso, salvándole la vida en medio del temporal.

Finalmente, el limpiavidrios fue rescatado sano y salvo pese a las condiciones climáticas.

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Tal como había alertado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes pasado el mediodía intensas lluvias y ráfagas de viento golpearon con fuerza el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A su paso dejaron calles anegadas, semáforos sin funcionar, árboles caídos y más de 37.000 usuarios se quedaron sin luz.

Puerto Madero fue una de las zonas más afectadas por las rachas de viento que trajo consigo el temporal debido al "efecto túnel" que se genera por la ubicación de los edificios de gran altura.