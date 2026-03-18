Puerto Madero: dramático rescate de un limpiavidrios atrapado en medio de la tormenta
El hombre quedó colgado en una torre de catorce pisos y a varios metros del suelo. Los Bomberos tuvieron que realizar una impactante maniobra para salvarlo.
Momentos de tensión se vivieron en Puerto Madero, donde un hombre que limpiaba vidrios quedó colgado en una de las torres y tuvo que ser rescatado por los Bomberos de la Ciudad en plena tormenta. El dramático episodio quedó registrado en un video.
El inquietante hecho tuvo lugar el martes, minutos antes de las 14, sobre la calle Cecilia Grierson al 100, entre Avenida Alicia Moreau de Justo y Pierina Dealessi, donde un limpiavidrios quedó atrapado a la altura del segundo piso un edificio perteneciente a una empresa de telefonía.
Las fuertes ráfagas de viento y las condiciones climáticas adversas que azotaron Puerto Madero complicaron las tareas del silletero, provocando que quedara enredado entre las sogas de seguridad que lo sostenían mientras realizaba sus tareas de limpieza.
Fuentes del operativo detallaron el trabajador afectado presentó dificultades para descender por sus propios medios, por lo que testigos dieron aviso a las autoridades.
Ante la emergencia, los Bomberos de la Ciudad se dirigieron de urgencia al lugar del hecho y encontraron al hombre colgando en la parte del contrafrente del edificio, según detallaron fuentes oficiales.
De inmediato, personal especializado montó un operativo de rescate en altura que incluyó maniobras específicas y precisas para asegurar a la víctima. Todo quedó registrado en un video.
En las imágenes se observa cómo, en medio de los fuertes vientos, los rescatistas lograron llegar hasta donde se encontraba el limpiavidrios y liberarlo de las sogas que lo mantenían atrapado en altura. Tras esto, lo aseguraron con cuerdas y arneses, y procedieron al descenso, salvándole la vida en medio del temporal.
Finalmente, el limpiavidrios fue rescatado sano y salvo pese a las condiciones climáticas.
Tal como había alertado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes pasado el mediodía intensas lluvias y ráfagas de viento golpearon con fuerza el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A su paso dejaron calles anegadas, semáforos sin funcionar, árboles caídos y más de 37.000 usuarios se quedaron sin luz.
Puerto Madero fue una de las zonas más afectadas por las rachas de viento que trajo consigo el temporal debido al "efecto túnel" que se genera por la ubicación de los edificios de gran altura.
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