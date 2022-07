El presidente de YPF denunció ante la Justicia espionaje ilegal dentro de la compañía

Finalmente, la causa recayó en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini, luego de que González ratificara en junio pasado su denuncia, en la que está incriminado un empleado de seguridad de YPF, quien era responsable de las tareas de contrainteligencia interna establecidas por protocolo en todas las empresas que cotizan en Wall Street.

Según trascendió, el empleado Alejandro César Alberto Garofani Mariscal entró a la oficina del titular de la petrolera nacional fuera del horario laboral; allí tomó fotos de documentos y revisó artículos personales de González.

En esas circunstancias, un compañero de trabajo lo descubrió in fraganti y lo filmó, mientras realizaban en conjunto las tareas conocidas internacionalmente como TSCM, sigla en inglés de "Technical Surveillance Counter Measures".

"En el marco del procedimiento realizado el 30 de noviembre de 2021, el nombrado Garofani accedía y registraba fotográficamente, almacenaba y enviaba o compartía todo tipo de información impresa disponible en los escritorios, cajones, ficheros, cestos de residuos, mochilas, bolsos, etc., de las oficinas en donde se realizaba el procedimiento, conductas que obviamente, de ningún modo estaban autorizadas sino que, por el contrario, estaban prohibidas y conformarían los delitos denunciados", señala el escrito presentado por el abogado del titular de la compañía.

Y advierte que dichas circunstancias "conllevarían a la creación de copias no controladas de documentos que contienen información Sensible No Pública de YPF S.A. e información personal de los ejecutivos de la compañía, lo que materializa la exposición de esa información".