Caso Agostina Vega: piden ampliar urgentemente la indagatoria a Claudio Barrelier, el único detenido

Por supuesto, el clima es de profundo dolor, angustia e incertidumbre. Cánticos, carteles y pedidos desesperados marcaron una jornada atravesada por la emoción.

“Viva la queremos”, fue una de las frases que más se repitió entre los presentes durante la movilización. También se escuchó de manera constante el grito de “¡Agostina! ¡Agostina!”, mientras decenas de personas acompañaban el reclamo en las calles. Uno de los momentos más fuertes se produjo cuando una de las tías de la adolescente habló ante los medios presentes y lanzó un desesperado pedido para que continúe la búsqueda.

“Vamos a estar acá y gritar hasta que aparezca. Esto no puede seguir así. No pueden seguir desapareciendo chicos. Que mi sobrina aparezca”, expresó entre lágrimas y a los gritos frente a los micrófonos, en uno de los testimonios más impactantes de la jornada. El caso mantiene en vilo a gran parte del país desde hace varios días. Según la investigación, Agostina salió de su casa en Córdoba para buscar comida y luego tomó un remís hacia barrio Cofico. A partir de allí se perdió todo rastro de la adolescente.

marcha agostina

La palabra del abuelo de Agostina Vega

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