Caso Agostina Vega: piden ampliar urgentemente la indagatoria a Claudio Barrelier, el único detenido
El fiscal pidió indagar nuevamente al acusado por la desaparición de la nena de 14 años en Córdoba. Aseguran que agravarán su imputación.
Sigue la desesperada búsqueda de Agostina Vega, la nena de 14 años que desapareció en Córdoba y cuyo paradero aún es un misterio. Por el caso, el único detenido es Claudio Barrelier, expareja y amigo de la madre, que está siendo apuntado por la Justicia como el autor material de la desaparición de la menor.
En este sentido, Leo García informó en C5N que pidieron "ampliar la indagatoria para el único detenido que tiene esta causa". Y añadió: "El fiscal Garzón citó de forma urgente para indagar al detenido, ampliar la indagatoria. Citó a este hombre y también a su abogado. La vez anterior pusieron un horario, hicieron un traslado, ahora se entiende que va a ser de forma virtual y en cuestión de minutos nada más desde los tribunales y lo que se entiende es que el fiscal va a cambiar y agravar la imputación".
Y continuó el periodista: "Eso implica que existen más pruebas en el expediente que complican y mucho al único detenido hasta ahora. El joven que está imputado y detenido por privación ilegítima de la libertad va a enfrentar al fiscal. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el fiscal cita de forma urgente es porque modifica de alguna forma la calificación y el procesamiento y cada vez que modifica la calificación tiene que decirle al imputado por qué la modifica y de qué lo acusa para saber de qué puede defenderse".
"Una vez que haga eso, una vez que el fiscal notifique al imputado se le va a preguntar si quiere declarar en el momento, por lo tanto, son horas y minutos de muchísima expectativa alrededor del expediente", sumó García.
"Viva la queremos": el desesperado pedido por Agostina Vega en una conmovedora marcha
La desaparición de Agostina Vega sigue generando conmoción en Córdoba y este viernes se realizó una movilización para exigir avances en la búsqueda de la adolescente de 14 años, cuyo paradero todavía es un misterio. Por ello, familiares, amigos y vecinos participaron de la marcha este viernes.
Por supuesto, el clima es de profundo dolor, angustia e incertidumbre. Cánticos, carteles y pedidos desesperados marcaron una jornada atravesada por la emoción.
“Viva la queremos”, fue una de las frases que más se repitió entre los presentes durante la movilización. También se escuchó de manera constante el grito de “¡Agostina! ¡Agostina!”, mientras decenas de personas acompañaban el reclamo en las calles. Uno de los momentos más fuertes se produjo cuando una de las tías de la adolescente habló ante los medios presentes y lanzó un desesperado pedido para que continúe la búsqueda.
“Vamos a estar acá y gritar hasta que aparezca. Esto no puede seguir así. No pueden seguir desapareciendo chicos. Que mi sobrina aparezca”, expresó entre lágrimas y a los gritos frente a los micrófonos, en uno de los testimonios más impactantes de la jornada. El caso mantiene en vilo a gran parte del país desde hace varios días. Según la investigación, Agostina salió de su casa en Córdoba para buscar comida y luego tomó un remís hacia barrio Cofico. A partir de allí se perdió todo rastro de la adolescente.
La palabra del abuelo de Agostina Vega
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