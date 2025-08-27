La camioneta que trasladó a Javier Milei por Lomas de Zamora tiene 213 multas que suman $41 millones
Tras el momento de suma tensión que vivió el Presidente durante su caravana libertaria se conoció que el vehículo es un recurrente infractor de tránsito.
El presidente Javier Milei intentó realizar una caravana por la localidad bonaerense de Lomas de Zamora que tuvo que ser rápidamente evacuada en un marco de suma tensión, y horas más tarde se conoció que el vehículo en el que se transportó tiene una enorme cantidad de infracciones de tránsito impagas.
La visita de Milei terminó abruptamente con un episodio que expuso tanto el nivel de rechazo social que generan sus políticas como las falencias en la organización de su seguridad, y luego de los incidentes. El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert, había iniciado una caravana de campaña que apenas duró dos cuadras: en medio de insultos y abucheos contra las medidas de ajuste, comenzaron a volar piedras y botellas en dirección al vehículo presidencial.
La situación de suma tensión se dio en el marco del escándalo por presuntas coimas que salpica al Gobierno, en especial a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los Menem, Lule y Martín.
"Le tiraron algo, eh, atención que le tiraron algo al Presidente, están desplegando un escudo protector sobre el Presidente", relató el cronista de C5N, mientras se registraban las agresiones al mandatario.
El operativo se dio por terminado de inmediato. La custodia trasladó al Presidente a un auto negro cerrado, mientras que Espert eligió una salida particular: se retiró en moto, sin casco y escoltado por personal de seguridad.
Entre todas las repercusiones que tuvo la accidentada jornada para el libertario, el medio Corta descubrió que la camioneta que transportó a Milei, Espert, Karina Milei y Sebastián Pareja durante la caravana libertaria tiene 213 infracciones cometidas registradas y debe $41.095.095 en multas.
Se trató de una camioneta Ford blanca, patente AB035IH. La mayoría de las infracciones son por exceso de velocidad, y varias son por circular por carriles prohibidos.
