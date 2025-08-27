La camioneta que trasladó a Javier Milei por Lomas de Zamora tiene 213 multas que suman $41 millones

El operativo se dio por terminado de inmediato. La custodia trasladó al Presidente a un auto negro cerrado, mientras que Espert eligió una salida particular: se retiró en moto, sin casco y escoltado por personal de seguridad.

Entre todas las repercusiones que tuvo la accidentada jornada para el libertario, el medio Corta descubrió que la camioneta que transportó a Milei, Espert, Karina Milei y Sebastián Pareja durante la caravana libertaria tiene 213 infracciones cometidas registradas y debe $41.095.095 en multas.

multas

Se trató de una camioneta Ford blanca, patente AB035IH. La mayoría de las infracciones son por exceso de velocidad, y varias son por circular por carriles prohibidos.

patente La camioneta que transportó a Javier Milei por Lomas de Zamora. Foto de Corta.