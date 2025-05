Estafa: creyó que hablaba con George Clooney y le robaron U$S 15.000

Todo comenzó cuando Marta encontró un Club de Fans de George Clooney en Facebook. Con la perspectiva de acercarse al actor de Hollywood, la mujer se comunicó con el supuesto perfil en la red social que pertenece a Meta, y le contestaron.

Al atender su celular la mujer se encontró cara a cara con George Clooney, pero en realidad era la versión del actor creada por la Inteligencia Artificial, como una contracara triste de lo que se puede hacer con esa tecnología en otros casos.

La estafo un falso George Clooney

"Yo estaba en Facebook y vi una página de George Clooney, yo pensé que era real, empezamos a hablar y me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta", explicó la mujer.

Por estos días George Clooney, de 64 años, está alejado de la vida de mujeriego que supo mantener en Hollywood y sigue casado con la abogada Amal Clooney, con quien comparte dos hijos.

clooney alamuddin.jpg George Clooney fue padre de mellizos

Pero Marta creyó en "sus" palabras al verlo hablar en los videos que le envió a diario durante un mes y medio, en parte porque pensó que la cuenta de Facebook donde había establecido el contacto estaba verificada.

La mujer le entregó alrededor de 300 dólares al "personaje" para acceder a una supuesta tarjeta del Fans Club. "Después te piden más plata para mandarla y más tarde, para activarla", detalló.

"No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo. Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación, verifico que la fundación existe y le transfiero 300 dólares", recordó la mujer.

george-clooney.jpg George Clooney, actor.

Los pedidos del actor, cuya fortuna estimada ronda los U$S 500 millones, no se detuvieron ahí. "Me dijo que se estaba por separar y necesitaba ayuda porque tiene la cuenta bancaria bloqueada, no quería que la esposa se entere, me di cuenta que eran impostores e hice un reclamo al FBI", relató la fan descorazonada.