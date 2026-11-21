La nota que Pity Álvarez le dio a su abogado luego de conocer su condena a 12 años de prisión
El artista le entregó un nota a su abogado. ¿Qué dice?
Cristian "Pity" Álvarez conoció la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, y entregó a su abogado Sebastián Queijeiro una nota firmada con una frase breve: "Un triunfo más a la dupla Pity-Seba". El letrado acompañó a la familia al comunicar la decisión judicial y afirmó que el músico recibió la noticia de buena manera, aunque manifestó inquietud por las consecuencias que la condena podría tener en su salud mental y en el proceso de abstinencia que atraviesa.
Queijeiro anticipó que seguirá cuestionando la resolución: la defensa insistirá con el planteo de nulidad y sostendrá el argumento de la legítima defensa. Además, aclaró que Álvarez no comenzará a cumplir la prisión domiciliaria hasta que finalice su internación psiquiátrica.
Pericia y traslado
El músico permanece internado de manera involuntaria desde el 22 de septiembre en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar. La Justicia civil dispuso la medida por un plazo inicial de 90 días, después de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran que podía representar un riesgo para sí mismo y para terceros. En febrero se realizará una pericia para determinar su capacidad jurídica, y el resultado será relevante para establecer si corresponde prolongar la internación más allá del período inicialmente previsto.
Asimismo, Álvarez será trasladado a otra institución, a pedido del establecimiento en el que se encuentra actualmente, por una situación que el abogado describió como "de filtraciones de consumo". Queijeiro señaló que el músico convive desde hace años con problemas de salud mental y consumo, por lo que buscarán un lugar en el que pueda estar más cómodo y continuar con su tratamiento.
El crimen
El homicidio ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez mató a Cristian Díaz de cuatro disparos luego de una discusión. Ambos se conocían y arrastraban un conflicto previo. Uno de los antecedentes de esa enemistad se remontaba a un viaje que habían realizado meses antes: Díaz había trasladado al músico en un remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas. Durante ese recorrido, Álvarez denunció que le habían sustraído pertenencias de una mochila y responsabilizó a su conocido por lo ocurrido.
El día del asesinato volvieron a encontrarse en el barrio Samoré y comenzaron a discutir. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el músico extrajo una pistola calibre .25 del bolsillo de su campera y disparó primero contra el rostro de Díaz. Cuando la víctima cayó al suelo, efectuó otros tres tiros. El hombre murió en el lugar. Después del ataque, Álvarez escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo y descartó el arma en una alcantarilla. Permaneció prófugo durante más de 24 horas, hasta que el 13 de julio se presentó en la comisaría 52 de Villa Lugano. En aquella oportunidad, reconoció ante las cámaras que había matado a Díaz y pronunció una frase que quedó incorporada a la causa: "Lo maté porque era él o yo".
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