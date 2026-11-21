El día del asesinato volvieron a encontrarse en el barrio Samoré y comenzaron a discutir. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el músico extrajo una pistola calibre .25 del bolsillo de su campera y disparó primero contra el rostro de Díaz. Cuando la víctima cayó al suelo, efectuó otros tres tiros. El hombre murió en el lugar. Después del ataque, Álvarez escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo y descartó el arma en una alcantarilla. Permaneció prófugo durante más de 24 horas, hasta que el 13 de julio se presentó en la comisaría 52 de Villa Lugano. En aquella oportunidad, reconoció ante las cámaras que había matado a Díaz y pronunció una frase que quedó incorporada a la causa: "Lo maté porque era él o yo".